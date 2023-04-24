Румыния ввела пломбировку автомобилей, перевозящих украинский товар

Очередь большегрузных автомобилей. Фото: Укртрансбезопасность

С 24 апреля Румыния приступила к пломбированию транспортных средств. Нововведение касается тех автомобилей, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.

Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

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"Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии",— говорится в сообщении.

Перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.

Отметим, с 24 апреля в Одессе начинает работу система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, являющейся частью трассы Киев-Одесса.

Напомним, у предпринимателей появилась возможность транспортировать экспортные и транзитные грузы в направлении портов Рени, Галац и Джурджулешты по более короткому маршруту. Новый маршрут заработал с 25 марта.