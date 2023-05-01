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Годовщина одесской трагедии: на Куликово поле будут пускать через пропускные пункты и по документам

1 мая 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Годовщина одесской трагедии: на Куликово поле будут пускать через пропускные пункты и по документам
Дом профсоюзов на Куликовом поле. Фото:ГУНП в Одесской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

За правопорядком в центре города 2 мая будут следить правоохранители, гвардейцы и другие представители сил обороны. Также на месте будут дежурить спасатели и кареты скорой помощи.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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"Вход на Куликово поле будет осуществляться через пропускные пункты по документам, удостоверяющим личность. Перед открытием входа в Куликово поле территорию осмотрят взрывотехники", — отметили в полиции.

В случае объявления "воздушной тревоги" все граждане должны будут пройти до ближайших укрытий.

В местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации. Они будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство и последствия его нарушения.

На что распространяется запрет

В полиции напомнили, что в Одесской области действует комендантское время с 12 часов ночи до 5 часов утра, в этот период времени передвигаться по улицам разрешено только при необходимости пройти к укрытию во время воздушной тревоги.

  • Запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды.
  • Запрещается использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов, а также носить при себе огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения.

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