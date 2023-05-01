Годовщина одесской трагедии: на Куликово поле будут пускать через пропускные пункты и по документам
За правопорядком в центре города 2 мая будут следить правоохранители, гвардейцы и другие представители сил обороны. Также на месте будут дежурить спасатели и кареты скорой помощи.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
"Вход на Куликово поле будет осуществляться через пропускные пункты по документам, удостоверяющим личность. Перед открытием входа в Куликово поле территорию осмотрят взрывотехники", — отметили в полиции.
В случае объявления "воздушной тревоги" все граждане должны будут пройти до ближайших укрытий.
В местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации. Они будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство и последствия его нарушения.
На что распространяется запрет
В полиции напомнили, что в Одесской области действует комендантское время с 12 часов ночи до 5 часов утра, в этот период времени передвигаться по улицам разрешено только при необходимости пройти к укрытию во время воздушной тревоги.
- Запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды.
- Запрещается использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов, а также носить при себе огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения.