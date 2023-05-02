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Девятая годовщина трагедии в Одессе: правоохранители в усиленном режиме

2 мая 2023 12:16
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Девятая годовщина трагедии в Одессе: правоохранители в усиленном режиме
Правоохранители патрулируют на Куликовом поле. Фото: ГУНП в Одесской области.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе пока не запланированы массовые мероприятия, однако в городе усилены наряды полиции и других правоохранителей. Нарушений на улицах пока не зафиксировано, и ситуация под контролем.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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"Сегодня в центре Одессы за порядком следят усиленные наряды правоохранителей — это сотрудники Национальной полиции, Нацгвардии и других сил обороны. Все принимаемые правоохранителями меры направлены на безопасность жителей и гостей города. На этот момент нарушения не допущены", — отметил майор полиции, т.е. .и.о.заместителя начальника ГУНП в Одесской области Максим Ахрамеев.

Майор полиции призвал граждан не игнорировать сигнал "воздушной тревоги" и соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства.

На что распространяется запрет

В полиции напомнили, что в Одесской области действует комендантский час с 12 часов ночи до 5 часов утра, в этот период времени передвигаться по улицам разрешено только при необходимости пройти к укрытию во время воздушной тревоги.

  • Запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды.
  • Запрещается использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов, а также носить при себе огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения.

Напомним, в Одессе был оглашен приговор милиционеру, причастному к содействию акций антимайдана. Фигуранту произошедших 2 мая 2014 года назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы и потери звания полковника.

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