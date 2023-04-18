Фігуранту подій 2 травня 2014 року Дмитру Фучеджі оголосили вирок в Одесі

Колишній одеський міліціонер Дмитро Фучеджі. Фото: Думская

В Одесі оголосили вирок міліціонеру, причетному до сприяння акцій антимайдану. Фігуранту подій, які сталися 2 травня 2014 року, призначили покарання у вигляді 15 років тюрми та втрати звання полковника.

Про це повідомив громадський активіст Владислав Балинський.

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За словами активіста, Дмитра Фучеджі звинувачували в організації масових заворушень, зловживанні службовим становищем, що призвело до трагічних наслідків; у пособництві у захопленні будівель держорганів та втручання у діяльність інших працівників правоохоронних органів та судили за його відсутності.

"Це перший вирок винесений стосовно співробітників міліції щодо їх бездіяльності та сприяння антимайдану до, під час та після подій 2 травня", — наголошує Балинський.

Зазначимо, що 4 травня Фучеджи втік з лікарні у так звану "ПМР", а потім роздавав інтерв’ю російським пропагандистам та виступав в ООН по відео зв’язку. У Придністров’ї Фучеджі був під захистом брата, колишнього міністра внутрішніх справ невизнаної республіки Івана Фучеджі (хоча придністровська влада це заперечувала). Пізніше Росія визнала, що надала Дмитру Фучеджі громадянство.

Події 2 травня

На мирну ходу, яка відбувалася під лозунгом "Єдина країна" на центральній вулиці Одеси, напали проросійськи налаштовані активісти. Почалися сутички, у результаті яких з боку проукраїнських активістів загинуло дві людини. Пізніше сутички перемістилися на Куликове поле, де й розташовувався табір проросійськи налаштованих осіб.

"Куликовці" закрилися в будинку профспілок та відкрили вогонь разом із коктейлями молотова на людей знизу. Після чого зайнялася пожежа, у якій загинуло 48 осіб. Всього під час заворушень постраждало 250 людей з обох сторін.

Зазначимо, що поліція у сутички не втручалася, а лише спостерігала з боку. Також було зафіксовано факти, коли поліція захищала саме проросійських активістів.

Нагадаємо, минулого року в Одесі російські окупанти готували масові провокації до 2 травня. 30 квітня оперативні працівники та слідчі поліції спільно з Державним бюро розслідувань затримали представників криміналітету та колаборантів. Вони планували 2 травня організувати у місті масові заварушки та протести. У зловмисників вилучили зброю, вибухівку та інструкцію для диверсантів.