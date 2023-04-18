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Суд вынес приговор Дмитрию Фучеджи: на сколько осудили одного из главных фигурантов событий 2 мая

18 апреля 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Фигуранту событий 2 мая 2014 года Дмитрию Фучеджи объявили приговор в Одессе
Бывший одесский милиционер Дмитрий Фучеджи. Фото: Думская
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе был оглашен приговор милиционеру, причастному к содействию акций антимайдана. Фигуранту произошедших 2 мая 2014 года назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы и потери звания полковника.

Об этом сообщил общественный активист Владислав Балинский.

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По словам активиста, Дмитрия Фучеджи обвиняли в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям; в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательство в деятельность других работников правоохранительных органов и судили в его отсутствие.

"Это первый приговор вынесен в отношении сотрудников милиции относительно их бездействия и содействия антимайдану до, во время и после событий 2 мая", — отмечает Балинский.

Отметим, что 4 мая Фучеджи скрылся из больницы в так называемую "ПМР", а затем раздавал интервью российским пропагандистам и выступал в ООН по видеосвязи. В Приднестровье Фучеджи был под защитой брата, бывшего министра внутренних дел непризнанной республики Ивана Фучеджи (хотя приднестровские власти это отрицали). Позже Россия признала, что предоставила Дмитрию Фучеджи гражданство.

События 2 мая

На мирное шествие, которое проходило под лозунгом "Единая страна" на центральной улице Одессы, напали пророссийски настроенные активисты. Начались столкновения, в результате которых со стороны проукраинских активистов погибли два человека. Позже схватки переместились на Куликово поле, где и располагался лагерь пророссийски настроенных лиц.

"Куликовцы" закрылись в доме профсоюзов и открыли огонь вместе с молотовыми коктейлями на людей снизу. После чего загорелся пожар, в котором погибли 48 человек. Всего во время беспорядков пострадали 250 человек с обеих сторон.

Отметим, что полиция в стычки не вмешивалась, а только наблюдала со стороны. Также были зафиксированы факты, когда полиция защищала именно пророссийских активистов.

Напомним, в прошлом году в Одессе российские оккупанты готовили массовые провокации до 2 мая. 30 апреля оперативные работники и следователи полиции совместно с Государственным бюро расследований задержали представителей криминалитета и коллаборантов. Они планировали 2 мая организовать в городе массовые заварушки и протесты. У злоумышленников изъяли оружие, взрывчатку и инструкцию для диверсантов.

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