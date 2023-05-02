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Розслідування трагедії 2 травня в Одесі приречене на поразку, — активіст

2 травня 2023 13:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розслідування трагедії 2 травня в Одесі приречене на поразку, — активіст
Громадський активіст Дем'ян Ганул. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кримінальне провадження щодо трагедії в будинку Профспілок в Одесі не завершиться розкриттям справи. Активісти вважають, що кваліфікація злочину визначена неправильно. 

Про це Новини.LIVE дізнались від громадського активіста Дем'яна Ганула.

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"Справи відкритті за статтею масові заворушення, а по факту їх не було. Тому що у 2014 році 2 травня в Одесі відбувалась війна, яка триває досі — це була спецоперація по захопленню міста, як і в Криму, в Донецьку та Луганську. Там це все вийшло, в Одесі не вийшло завдяки патріотам. Нагадаю міліція на той час була на боці сепаратистів й цьому є купа підтверджень. І ось, власне, це не можуть бути масові заворушення", — зазначив Дем’ян Ганул. 

Громадський активіст додав, що якщо це були громадяни України — справу мали б кваліфікувати як державна зрада 112 стаття Кримінального кодексу. А якщо це були громадяни Росії, які також брали участь саме в спробі захоплення Одеси, то це військово полонені їх мали поміняти за законами війни.

Крім того, активіст пригадав 2 травня 2014 року, як учасник тих подій. Він розповів, що люди які перебували в будинку кидали коктейлі "Молотова".  

Дем'ян Ганул покладає квіти. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Дем'ян Ганул покладає квіти. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

"Я безпосередньо заходив в будинок профспілок, який палав. Я хотів піднятися на 2 поверх, а вони кидали коктейлі молотова вниз і самі себе власне, підпалили в будівлі. Ми пройти не могли, а там де мали бути засоби гасіння, шланги різні там і так далі, то їх не було. Потушити було не реально", — додав Дем’ян Ганул. 

Громадський діяч впевнений, що потрібно пам'ятати та вірно, говорити про цю історію. 2 травня — це не масові заворушення де билися групи футбольних фанатів за якісь незрозумілі ідеї — це билися проросійські найманці. 

Нагадаємо, в Одесі наразі не заплановані масові заходи, проте в місті посилено наряди поліції та інших правоохоронців. Наразі порушень на вулицях не зафіксовано, й ситуація під контролем.

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