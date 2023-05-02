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Расследование трагедии 2 мая в Одессе обречено на поражение — активист

2 мая 2023 13:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Расследование трагедии 2 мая в Одессе обречено на поражение — активист
Общественный активист Демьян Ганул. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уголовное производство по трагедии в доме Профсоюзов в Одессе не завершится раскрытием дела. Активисты полагают, что квалификация преступления определена неверно.

Об этом Новини.LIVE узнали от общественного активиста Демьяна Ганула.

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"Дела открытия по статье массовые беспорядки, а по факту их не было. Потому что в 2014 году 2 мая в Одессе происходила до сих пор война — это была спецоперация по захвату города, как и в Крыму, в Донецке и Луганске. Там это все получилось, в Одессе не получилось благодаря патриотам. Напомню, милиция в то время была на стороне сепаратистов и этому есть куча подтверждений. И вот, собственно, это не могут быть массовые беспорядки", — отметил Демьян Ганул.

Общественный активист добавил, что если это были граждане Украины — дело должны квалифицировать как государственное предательство 112 статьи Уголовного кодекса. А если это были граждане России, которые также принимали участие именно в попытке захвата Одессы, то военнопленные их должны были поменять по законам войны.

Кроме того, активист вспомнил 2 мая 2014 как участник тех событий. Он рассказал, что находившиеся в доме люди бросали коктейли "Молотова".

Демьян Ганул возлагает цветы. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE
Демьян Ганул возлагает цветы. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE

"Я непосредственно заходил в пылающий дом профсоюзов. Я хотел подняться на 2 этаж, а они бросали коктейли молотова вниз и сами себя собственно, подожгли в здании. Мы пройти не могли, а там где должны быть средства тушения, шланги разные там и так далее, так их не было. Потушить было нереально", — добавил Демьян Ганул.

Общественный деятель уверен, что нужно помнить и верно говорить об этой истории. 2 мая — это не массовые беспорядки, где бились группы футбольных фанатов за какие-то непонятные идеи — это сражались пророссийские наемники.

Напомним, в Одессе не запланированы массовые мероприятия, однако в городе усилены наряды полиции и других правоохранителей. Порушений на улицах не зафиксировано, и ситуация под контролем.

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