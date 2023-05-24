Петиция об отдельных вагонах для женщин: суть проекта

Швидкісний потяг сполученням Україна — Молдова. Фото: Новини.LIVE

Подорож із комфортом без представників протилежної статі. На сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція з проханням розділити чоловіків і жінок різними вагонами в поїздах далекого прямування. Як зазначають автори петиції, це допоможе створити безпечні та психологічно комфортні умови для перевезень, які передбачені правилами УЗ. Ця пропозиція знайшла відгук з боку українців і вже 23 тисячі осіб її підписали.

Чи готові одесити до подібних нововведень і чи потрібні подібні зміни, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Авторка петиції Ольга Ожогіна стверджує, що створення окремих вагонів зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів.

"На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокі випадки неприйнятних випадків такі як нав'язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах", — йдеться у петиції.

Дитяча спортивна тренерка Наталя вважає таке пояснення не достатнім для того, аби вводити окремі вагони.

Тренерка Наталя про окремі вагони. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю таку ініціативу повністю абсурдною. Не розумію, чому така гендерна нерівність. Мені комфортно їхати як із жінками, так із чоловіками. Коли я прочитала цю новину, то мені, як тренеру стало дивно. Бо ми часто їздимо командою, де хлопці й дівчата разом. А тому не розумію, як команда буде їздити окремо. Для мене, як для людини, яка пов’язана із дітьми, це не зрозуміло", — зазначила дитячий тренерка Наталя.

Киянка Ганна, яка приїхала до Одеси, вважає, що пропозиція не знайде свого реального втілення, бо українці досить толерантна нація і з повагою ставляться до особистого простору, навіть у маленьких вагонах.

Киянка Ганна про толерантність українців. Фото: Новини.LIVE

"Та навіщо ось цей розподіл робити, краще, щоб всі були разом. Так цікавіше. Я думаю, що в нашій країні ця ініціатива не буде мати попит. Для мене це дійсно новина, я про таке не знала", — зазначила киянка Ганна.

Окремі вагони в потягах дальніх маршрутів

Автори петиції просять виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах АТ "Укрзалізниця", які прямують маршрутом довше 6 годин. А у випадку відсутності місць у "змішаних" вагонах реалізувати квитки в окремі вагони для осіб обох статей. Для ідентифікації статі додати фільтр "стать" при купівлі квитка.

Киянка Тетяна часто подорожує Україною. Каже, що їй немає різниці з ким їхати у вагоні, а тому вважає, що навіть, якщо і петиція набере необхідні 25 тисяч підписів, це ще не гарантує впровадження такої пропозиції.

Киянка Тетяна про українські потяги. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю таку ініціативу трохи неправильною. Так розумію, що це все робиться для того, щоб жінки не боялися їздити із чоловіками. Але тут треба виховувати культуру, а не вагони окремо вводити. Я взагалі полюбляю подорожувати окремо від всіх: і від жінок, і від чоловіків. Якщо їжджу сама, то найчастіше викуповую все купе, щоб мені було комфортно", — ділиться своїми думками Тетяна.

Натомість одесит Ілля каже, що у суспільстві вже давно назріла потреба впровадження окремих вагонів за статтю. Хлопець запропонував ще один окремий вагон для третього гендеру та пасажирів із тваринами.

Одесит Ілля про вагони за гендером. Фото: Новини.LIVE

"Я ставлюся до цього позитивно, хай будуть вагони окремо для чоловіків і для жінок. А ще можна і для тваринок зробити окремі вагони, то було б гарно і корисно. Бо часто тварини гавкають, псують повітря, а ще було б добре зробити окремі вагони для третіх гендерів, то взагалі було б прекрасно. Толерантне суспільство того потребує", — зазначає Ілля.

Автори петиції звернули увагу й на незручності як для жінок, так і для чоловіків, коли доводиться переодягатися в потязі. За їхніми словами, це ще одна причина, чому потрібні окремі вагони.

Наталя, яка приїхала до Одеси із Миколаївської області, каже, що ініціатива цікава, але вона нею б не скористалася, бо надає перевагу чинним правилам перевезення.

Наталя про комфорт у вагонах. Фото: Новини.LIVE

"Для мене така пропозиція це справжня новина, я вперше про це чую. Раціональне зерно в цьому є і виглядає дуже цікаво. Але я б не поїхала в окремому жіночому вагоні. Хоча, якщо у купе лише одна жінка, а всі інші — чоловіки, то, напевно, мені б не дуже комфортно було в таких умовах", — розказала Наталя.

Жіночі купе в експериментальному режимі

Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що постійно працюють над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських поїздах. Зокрема, компанія розглядає можливість запровадження жіночих купе.

Так, розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок Укрзалізниці.

Нагадаємо, у 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попиту, адже була доступною виключно в касах. Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу.

Усі нові та модернізовані вагони Укрзалізниці, а це близько 15% вагонів у активному використанні, наразі оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.