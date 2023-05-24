Петиция об отдельных вагонах для женщин: суть проекта

Скоростной поезд сообщением Украина — Молдова. Фото: Новини.LIVE

Путешествие с комфортом без представителей противоположного пола. На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с просьбой разделить мужчин и женщин разными вагонами в поездах дальнего следования. Как отмечают авторы петиции, это поможет создать безопасные и психологически комфортные условия для перевозки, предусмотренные правилами УЗ. Это предложение нашло отклик со стороны украинцев и уже 23 тысячи человек его подписали.

Готовы ли одесситы к подобным нововведениям и нужны ли подобные изменения, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Безопасность и комфорт

Автор петиции Ольга Ожогина утверждает, что создание отдельных вагонов сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров.

"На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола в вагонах", — говорится в петиции.

Детский спортивный тренер Наталья считает такое объяснение не достаточным для того, чтобы вводить отдельные вагоны.

Тренер Наталья об отдельных вагонах. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю такую инициативу полностью абсурдной. Не понимаю почему такое гендерное неравенство. Мне комфортно ехать как с женщинами, так с мужчинами. Когда я прочитала эту новость, то мне, как тренеру стало странно. Потому что мы часто ездим командой, где ребята и девушки вместе. Поэтому не понимаю, как команда будет ездить отдельно. Для меня, как для человека, связанного с детьми, это не понятно", — рассказала детский тренер Наталья.

Киевлянка Анна, которая приехала в Одессу, считает, что предложение не найдет своего реального воплощения, потому что украинцы достаточно толерантная нация и с уважением относятся к личному пространству, даже в маленьких вагонах.

Киевлянка Анна о толерантности украинцев. Фото: Новини.LIVE

"Да зачем вот это распределение делать, лучше, чтобы все были вместе. Так интереснее. Я думаю, что в нашей стране эта инициатива не будет иметь спрос. Для меня это действительно новость, я о таком не знала", — отметила киевлянка Анна.

Отдельные вагоны в поездах дальних маршрутов

Авторы петиции просят выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах, что направляются по маршруту дольше 6 часов. А в случае отсутствия мест в "смешанных" вагонах реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов. Для идентификации пола добавить фильтр "пол" при покупке билета.

Киевлянка Татьяна часто путешествует по Украине. Говорит, что ей нет разницы с кем ехать в вагоне, а потому считает, что даже если и петиция наберет необходимые 25 тысяч подписей, это еще не гарантирует внедрение такого предложения.

Киевлянка Татьяна об украинских поездах. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю такую инициативу немного неправильной. Понимаю, что это все делается для того, чтобы женщины не боялись ездить с мужчинами. Но здесь нужно воспитывать культуру, а не вагоны отдельно вводить. Я вообще люблю путешествовать отдельно от всех: и от женщин, и от мужчин. Если езжу сама, то чаще всего выкупаю все купе, чтобы мне было комфортно", — делится своими мыслями Татьяна.

В то же время одессит Илья говорит, что в обществе уже давно назрела необходимость введения отдельных вагонов для женщин и мужчин. Молодой человек предложил еще один отдельный вагон для третьего гендера и пассажиров с животными.

Одессит Илья о вагонах за гендером. Фото: Новини.LIVE

"Я отношусь к этому положительно, пусть будут вагоны отдельно для мужчин, и для женщин. А еще можно и для животных сделать отдельные вагоны, то было бы хорошо и полезно. Потому что часто животные лают, портят воздух, а еще было бы хорошо сделать отдельные вагоны для третьих гендеров, это вообще было бы прекрасно. Толерантное общество в этом нуждается", — отмечает Илья.

Авторы петиции обратили внимание и на неудобства как для женщин, так и для мужчин, когда приходится переодеваться в поезде. По их словам, это еще одна причина, почему нужны отдельные вагоны.

Наталья, которая приехала в Одессу из Николаевской области, говорит, что инициатива интересная, но она ею бы не воспользовалась, потому что предпочитает действующие правила перевозки.

Наталья о комфорте в вагонах. Фото: Новини.LIVE

"Для меня такое предложение это настоящая новость, я впервые об этом слышу. Рациональное зерно в этом есть и выглядит очень интересно. Но я бы не поехала в отдельном женском вагоне. Но, если бы оказалась в купе только с мужчинами, то, наверное, мне бы не очень комфортно было в таких условиях", — рассказала Наталья.

Женские купе в экспериментальном режиме

Тем временем в Укрзализныце сообщили, что постоянно работают над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах. В частности, компания рассматривает возможность введения женских купе.

Разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через собственное мобильное приложение Укрзализныци.

Напомним, в 2010 году Укрзализныця уже вводила такую услугу, но она не имела спроса, ведь была доступна исключительно в кассах. Женские купе будут внедрены в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего сообщения, пассажиры которых проводили в пути много времени.

Все новые и модернизированные вагоны Укрзализныци, а это около 15% вагонов в активном использовании, оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.