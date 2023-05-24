Петиция об отдельных вагонах для женщин: суть проекта

Мужчины и женщины в разных вагонах
Путешествие с комфортом без представителей противоположного пола. На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с просьбой разделить мужчин и женщин разными вагонами в поездах дальнего следования. Как отмечают авторы петиции, это поможет создать безопасные и психологически комфортные условия для перевозки, предусмотренные правилами УЗ. Это предложение нашло отклик со стороны украинцев и уже 23 тысячи человек его подписали.
Готовы ли одесситы к подобным нововведениям и нужны ли подобные изменения, узнавали журналисты Новини.LIVE.
Безопасность и комфорт
Автор петиции Ольга Ожогина утверждает, что создание отдельных вагонов сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров.
"На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола в вагонах", — говорится в петиции.
Детский спортивный тренер Наталья считает такое объяснение не достаточным для того, чтобы вводить отдельные вагоны.
"Я считаю такую инициативу полностью абсурдной. Не понимаю почему такое гендерное неравенство. Мне комфортно ехать как с женщинами, так с мужчинами. Когда я прочитала эту новость, то мне, как тренеру стало странно. Потому что мы часто ездим командой, где ребята и девушки вместе. Поэтому не понимаю, как команда будет ездить отдельно. Для меня, как для человека, связанного с детьми, это не понятно", — рассказала детский тренер Наталья.
Киевлянка Анна, которая приехала в Одессу, считает, что предложение не найдет своего реального воплощения, потому что украинцы достаточно толерантная нация и с уважением относятся к личному пространству, даже в маленьких вагонах.
"Да зачем вот это распределение делать, лучше, чтобы все были вместе. Так интереснее. Я думаю, что в нашей стране эта инициатива не будет иметь спрос. Для меня это действительно новость, я о таком не знала", — отметила киевлянка Анна.
Отдельные вагоны в поездах дальних маршрутов
Авторы петиции просят выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах, что направляются по маршруту дольше 6 часов. А в случае отсутствия мест в "смешанных" вагонах реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов. Для идентификации пола добавить фильтр "пол" при покупке билета.
Киевлянка Татьяна часто путешествует по Украине. Говорит, что ей нет разницы с кем ехать в вагоне, а потому считает, что даже если и петиция наберет необходимые 25 тысяч подписей, это еще не гарантирует внедрение такого предложения.
"Я считаю такую инициативу немного неправильной. Понимаю, что это все делается для того, чтобы женщины не боялись ездить с мужчинами. Но здесь нужно воспитывать культуру, а не вагоны отдельно вводить. Я вообще люблю путешествовать отдельно от всех: и от женщин, и от мужчин. Если езжу сама, то чаще всего выкупаю все купе, чтобы мне было комфортно", — делится своими мыслями Татьяна.
В то же время одессит Илья говорит, что в обществе уже давно назрела необходимость введения отдельных вагонов для женщин и мужчин. Молодой человек предложил еще один отдельный вагон для третьего гендера и пассажиров с животными.
"Я отношусь к этому положительно, пусть будут вагоны отдельно для мужчин, и для женщин. А еще можно и для животных сделать отдельные вагоны, то было бы хорошо и полезно. Потому что часто животные лают, портят воздух, а еще было бы хорошо сделать отдельные вагоны для третьих гендеров, это вообще было бы прекрасно. Толерантное общество в этом нуждается", — отмечает Илья.
Авторы петиции обратили внимание и на неудобства как для женщин, так и для мужчин, когда приходится переодеваться в поезде. По их словам, это еще одна причина, почему нужны отдельные вагоны.
Наталья, которая приехала в Одессу из Николаевской области, говорит, что инициатива интересная, но она ею бы не воспользовалась, потому что предпочитает действующие правила перевозки.
"Для меня такое предложение это настоящая новость, я впервые об этом слышу. Рациональное зерно в этом есть и выглядит очень интересно. Но я бы не поехала в отдельном женском вагоне. Но, если бы оказалась в купе только с мужчинами, то, наверное, мне бы не очень комфортно было в таких условиях", — рассказала Наталья.
Женские купе в экспериментальном режиме
Тем временем в Укрзализныце сообщили, что постоянно работают над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах. В частности, компания рассматривает возможность введения женских купе.
Разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.
На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через собственное мобильное приложение Укрзализныци.
Напомним, в 2010 году Укрзализныця уже вводила такую услугу, но она не имела спроса, ведь была доступна исключительно в кассах. Женские купе будут внедрены в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего сообщения, пассажиры которых проводили в пути много времени.
Все новые и модернизированные вагоны Укрзализныци, а это около 15% вагонов в активном использовании, оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.