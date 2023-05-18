Штраф за перехід в недозволеному місці збільшать: законопроєкт

Одесити переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE

Дитину за руку та чимдуж через дорогу — таку ситуацію можна спостерігати чи не щодня біля одеських шкіл або садочків. Батьки, поспішаючи на роботу, не бажають дотримуватися правил дорожнього руху, попри те, що до пішохідного переходу всього кілька кроків.

Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом із дитиною до 850 гривень.

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Законопроєкт про збільшення штрафів

В Україні діють штрафи за порушення правил дорожнього руху. Причому поширюються вони не лише на водіїв, але й на пішоходів. Нещодавно у Верховній Раді з’явився новий законопроєкт про накладення штрафів на пішоходів з дітьми, які подають приклад неправомірної поведінки. За порушення ПДР депутати пропонують накладати на правопорушника штраф у розмірі 850 гривень або до 40 годин громадських робіт.

Одеситка з дітьми. Фото: Новини.LIVE

Одеситка Людмила Петрівна, попри свій поважний вік і невеликий розмір пенсії, каже, що штрафи вкрай необхідні, бо часто пішоходи нехтують правилами дорожнього руху і наражають на небезпеку себе й тих, хто поряд.

Одесити про встановлення нових штрафів. Фото: Новини.LIVE

"Я підтримую штрафи для пішоходів. Бо ось іде потік автомобілів, а є такі, хто не зважає на це і порушують правила, ставлячи під загрозу не лише своє життя, а й життя інших учасників дорожнього руху. Особливо бачила, як пенсіонери біжать і навіть не дивляться, що коїться на дорозі", — зазначає Людмила Петрівна.

Підтримує її й одесит Василь Васильович. Чоловік розповідає, що неодноразово був свідком скандалів та бійок на дорогах, коли всі учасники дорожнього руху порушують правила і навіть не бажають це визнавати.

Одесити про культуру поведінки на дорогах. Фото: Новини.LIVE

"Коли у нас пішоходи будуть поважати водіїв, а водії пішоходів, тоді в країні все буде прекрасно. Культури поведінки на дорозі нема. Ось я часто із собакою гуляємо біля ЗОШ №100 і бачу, як водії з пішоходами лаються, нервуються, а результату від цього нема ніякого", — розповідає Василь Васильович.

Статистика ДТП

Введення нових розмірів штрафів, переконані урядовці, допоможе посилити покарання за порушення ПДР, щоб громадяни України почали більш відповідально ставитися до виховання своїх дітей.

Батьки навчають дітей ПДР. Фото: Новини.LIVE

"Дитяча поведінка формується під впливом батьків, родичів та інших громадян. Неправомірна поведінка старшої особи стає прикладом дитині для самостійного вчинення правопорушення. Порушення Правил дорожнього руху батьками чи іншими особами, які супроводжують дитину, призводить до вироблення у дітей навичок здійснювати аналогічні порушення, що в багатьох випадках має наслідком ДТП", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Сумна статистика змушує урядовців вживати радикальних заходів, адже у 2020 році 3574 дитини потрапили в ДТП, у 2022 році — 3691 дитина, а у 2022 році — 2625 дітей.

Батьки супроводжують дітей під час прогулянки. Фото: Новини.LIVE

Одеситка Катерина переконана, що накладення штрафу змусить громадян подумати перш ніж порушувати правила. Втім, каже жінка, не впевнена, що всі зможуть їх оплатити.

"З однієї сторони добре, що є штраф, бо можливо, це якось дисциплінує пішоходів, а з іншої сторони постає питання чи зможуть люди його сплатити, якщо це пенсіонери. Та чи взагалі сплатять його, якщо це громадяни середнього віку, адже можуть просто проігнорувати", — ділиться своїми думками Катерина.

Одесит Володимир категоричний у питаннях накладення штрафу. Каже, що це обов’язкова міра, бо інакше ніяк не навчити громадян, що правила на дорогах є обов’язковими до виконання для всіх. Інакше, ігноруючи їх, можна у будь-який момент потрапити у халепу.

Володимир про збільшення штрафів. Фото: Новини.LIVE

"255 гривень це ще не дуже великий штраф, але він має бути, аби дисциплінувати пішоходів. Інакше будуть ходити як біля залізничного вокзалу: зелений, червоний — ніхто не звертає на це увагу. Штраф 850 грн — ось це вже суттєво. Перш ніж порушити ПДР громадянин подумає. Треба культуру виховувати, починаючи ще із дитячого садочку. Буває, що біжать і навіть не звертають увагу, сподіваються, що їх пронесе, а буває, що й під колеса авто потрапляють", — ділиться своїми думками Володимир.

Закон один для всіх

Останнім часом зросла кількість судових рішень щодо накладення адміністративної відповідальності на тих пішоходів, які порушили ПДР. Це свідчить про те, що відношення поліції до пішоходів-порушників певною мірою змінилося.

Перехід дороги у встановленому місці. Фото: Новини.LIVE

Одесит Сергій, який все своє свідоме життя за кермом, підтримує ініціативу депутатів. Чоловік каже, що неодноразово ставав заручником ситуації, коли саме з провини пішохода ледь не траплялася ДТП і навіть після пережитих критичних моментів, громадяни, не робили висновки, бо не несли ніякої відповідальності.

Одесит Сергій про причини ДТП. Новини.LIVE

"Штрафи для пішоходів повинні бути, адже вони теж є учасниками дорожнього руху. Буває, що їду собі спокійно, а вони вистрибують, а скільки випадків, коли дорослі разом із дітьми перебігають. Треба ж їх якось дисциплінувати. Найстрашніше, коли пішоходи неочікувано вистрибують, тоді водій не зможе зупинитися, навіть, якщо їде зі швидкістю і 5 км/год", — резюмував Сергій.

Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.