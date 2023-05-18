Штраф за переход в неположенном месте увеличат: законопроект

Одесситы переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE

Ребенка за руку и изо всех сил через дорогу — такую ситуацию можно наблюдать ежедневно возле одесских школ или садиков. Родители, спеша на работу, не желают соблюдать правила дорожного движения, несмотря на то, что до пешеходного перехода всего несколько шагов.

Предупреждения и объяснения уже давно не помогает, не пугает нарушителей даже штраф 255 гривен. Бороться с такими теперь будут по-другому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9289, предусматривающий увеличение штрафа за переход улицы в неположенном месте вместе с ребенком до 850 гривен.

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Законопроект об увеличении штрафов

В Украине действуют штрафы за нарушение ПДД. Причем, распространяются они не только на водителей, но и на пешеходов. Недавно в Верховной Раде появился новый законопроект о наложении штрафов на пешеходов с детьми, которые подают пример неправомерного поведения. За нарушение ПДД депутаты предлагают наложить штраф на правонарушителя в размере 850 гривен или до 40 часов общественных работ.

Одесситка с детьми. Фото: Новини.LIVE

Одесситка Людмила Петровна, несмотря на свой почтенный возраст и небольшой размер пенсии, говорит, что штрафы крайне необходимы, потому что часто пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения и подвергают опасности себя и тех, кто рядом.

Одесситы об установлении новых штрафов Фото: Новини.LIVE

"Я поддерживаю штрафы для пешеходов. Потому что идет поток автомобилей, а есть такие, кто не учитывает это и нарушают правила, ставя под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Особенно видела, как пенсионеры бегут и даже не смотрят на то, что происходит на дороге", — отмечает Людмила Петровна.

Поддерживает ее и одессит Василий Васильевич. Мужчина рассказывает, что неоднократно был свидетелем скандалов и драк на дорогах, когда все участники дорожного движения нарушают правила и даже не желают этого признавать.

Одесситы о культуре поведения на дорогах. Фото: Новини.LIVE

"Когда у нас пешеходы будут уважать водителей, а водители пешеходов, тогда в стране все будет прекрасно. Культуры поведения на дороге нет. Вот я часто с собакой гуляем возле ООШ №100 и вижу, как водители с пешеходами ругаются, нервничают, а результата от этого нет никакого", — рассказывает Василий Васильевич.

Статистика ДТП

Введение новых размеров штрафов, убеждены чиновники, поможет усилить наказание за нарушение ПДД, чтобы граждане Украины стали более ответственно относиться к воспитанию своих детей.

Родители учат детей ПДД. Фото: Новини.LIVE

"Детское поведение формируется под влиянием родителей, родственников и других граждан. Неправомерное поведение лиц старшего возраста становится примером ребенку для самостоятельного совершения правонарушения. Что во многих случаях приводит к ДТП", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Печальная статистика заставляет чиновников принимать радикальные меры, ведь в 2020 году 3574 ребенка попали в ДТП, в 2022 году — 3691 ребенок, а в 2022 году — 2625 детей.

Родители сопровождают детей во время прогулки. Фото: Новини.LIVE

Одесситка Екатерина убеждена, что наложение штрафа заставит граждан подумать, прежде чем нарушать правила. Впрочем, говорит женщина, не уверена, что все смогут оплатить их.

"С одной стороны хорошо, что есть штраф, потому что возможно, это как-то дисциплинирует пешеходов, а с другой стороны возникает вопрос смогут ли люди его оплатить, если это пенсионеры. Но вообще уплатят ли его, если это граждане среднего возраста, ведь могут просто проигнорировать", — делится своими мыслями Екатерина.

Одессит Владимир категоричен в вопросах наложения штрафа. Говорит, что это обязательная мера, потому что иначе никак не научить граждан, что правила на дорогах обязательны для выполнения всеми. Иначе, игнорируя их, можно в любой момент попасть в передрягу.

Владимир об увеличении штрафов. Фото: Новини.LIVE

"255 гривен это еще не очень большой штраф, но он помогает дисциплинировать пешеходов. Иначе будут ходить как возле железнодорожного вокзала: зеленый, красный — никто не обращает на это внимание. Штраф 850 грн — вот это уже существенно. Прежде чем нарушить ПДД гражданин подумает. Надо культуру воспитывать, начиная еще с детского сада. Бывает, что бегут и даже не обращают внимание, надеются, что их пронесет, а бывает, что и под колеса авто попадают", — делится своими мыслями Владимир.

Закон один для всех

В последнее время возросло количество судебных решений по наложению административной ответственности на тех пешеходов, которые нарушили ПДД. Это свидетельствует о том, что отношение полиции к пешеходам-нарушителям в определенной степени изменилось.

Переход дороги в установленное место. Фото: Новини.LIVE

Одессит Сергей всю свою сознательную жизнь за рулем, поддерживает инициативу депутатов. Мужчина говорит, что неоднократно становился заложником ситуации, когда именно по вине пешехода чуть не случалось ДТП и даже после пережитых критических моментов граждане не делали выводы, потому что не несли никакой ответственности.

Одессит Сергей о причинах ДТП. Новини.LIVE

"Штрафы для пешеходов должны быть, ведь они тоже являются участниками дорожного движения. Бывает, что еду себе спокойно, а они выпрыгивают, а сколько случаев, когда взрослые вместе с детьми перебегают. Надо же их как-то дисциплинировать. Самое страшное, когда пешеходы неожиданно выпрыгивают, тогда водитель не сможет остановиться, даже если едет со скоростью и 5 км/ч", — резюмировал Сергей.

Напомним, в течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.