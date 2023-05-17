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Поліцейські в Одесі розслідують ДТП з трьома постраждалими

17 травня 2023 14:01
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поліцейські в Одесі розслідують ДТП з трьома постраждалими
ДТП в Одесі на вулиці Сєрова. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, близько одинадцятої години ранку, сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Колонтаївської та Сєрова. Зіткнулися два легкових автомобілі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Попередні висновки поліції показують, що водій автомобіля Audi проігнорував червоне світло світлофора і зіткнувся з Peugeot який перетинав перехрестя на зелене світло. Внаслідок ДТП всі учасники аварії — водій і пасажирка Audi 1996 року народження, а також водій Peugeot 1987 року народження — були доставлені до медичного закладу з різними травмами.

Розтрощене авто після ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області
Розтрощене авто після ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області

Спеціалісти з розслідування дорожньо-транспортних пригод в Одеській області встановлюють повні обставини цієї події. Вони займаються збиранням доказів та проведенням необхідних експертиз. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації цієї аварії та внесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.

Також ми писали, що унаслідок аварії на трасі М-14 Одеса-Новоазовськ загинула жінка. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.

Тим часом у місті Балта водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв дорожньо-транспортну пригоду. В результаті ДТП керманич травмував двох жінок.

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