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Полицейские в Одессе расследуют ДТП с тремя пострадавшими

17 мая 2023 14:01
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Полицейские в Одессе расследуют ДТП с тремя пострадавшими
ДТП в Одессе по улице Серова. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, около одиннадцати часов утра, произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Колонтаевской и Серова. Столкнулись два легковых автомобиля.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Предварительные выводы полиции показывают, что водитель автомобиля Audi проигнорировал красный свет светофора и столкнулся с Peugeot, который пересекал перекресток на зеленый свет. В результате ДТП все участники аварии — водитель и пассажирка Audi 1996 года рождения, а также водитель Peugeot 1987 года рождения — были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

Разбитое авто после ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области
Разбитое авто после ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области

Специалисты по расследованию ДТП в Одесской области устанавливают полные обстоятельства этого события. Они занимаются сбором доказательств и проведением необходимых экспертиз. Решается вопрос о правовой квалификации этой аварии и внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.

Также мы писали, что в результате аварии на трассе М-14 Одесса-Новоазовск погибла женщина. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Тем временем в городе Балта водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП наставник травмировал двух женщин.

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