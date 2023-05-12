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На Одещині зросла кількість ДТП: найнебезпечніші ділянки дороги

12 травня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині зросла кількість ДТП: найнебезпечніші ділянки дороги
ДТП у Білгород-Дністровському районі. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Ситуація на автошляхах Одещини трохи спокійніша, ніж в інших регіонах країни, де тривають активні бойові дії. Проте зі збільшенням потоку автотранспорту кількість ДТП також суттєво зросла.

Найпоширеніші ДТП на Одещині

  • Зіткнення транспортних засобів під час руху (2270), 
  • наїзди на транспортні засоби, що стояли, (400) 
  • наїзди на іншу перешкоду (364); 
  • наїзди на пішоходів (201);
  • наїзди на велосипедистів (18). 
Статистика найпоширеніших ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області.
Статистика найпоширеніших ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області.

Упродовж періоду січень-квітень цього року слідчі зареєстрували до Єдиного реєстру досудових розслідувань 198 випадків порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Згідно з ознаками статей 286 та 286-1 Кримінального кодексу України, ці правопорушення вчинили особи, які керували транспортними засобами з порушенням правил безпеки або у стані сп’яніння.

Завдяки проведеним досудовим розслідуванням, поліцейські завершили 140 проваджень та направили обвинувальні акти відносно правопорушників до суду.

Найпоширеніші причини ДТП 

Основними факторами, які призводять до аварій з загиблими і постраждалими, є такі порушення: перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху, нехтовне ставлення до дотримання безпечної дистанції, порушення правил обгону, проїзду через перехрестя та пішохідні переходи, керування транспортними засобами у стані сп’яніння та недотримання пішоходами правил перетину доріг.

Найнебезпечніші ділянки дороги на Одещині

Найбільшу увагу поліцейські зосереджують на автодорогах міжнародного та національного значення сполученням: 

  • Київ – Одеса, 
  • Одеса – Рені, 
  • Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 
  • Одеса – Кучурган, 
  • Одеса – Южне, 
  • Одеса – Чорноморськ. 

Саме на цих ділянках зросла кількість ДТП із загиблими та травмованими.

Нагадаємо, унаслідок аварії на трасі М-14 Одеса-Новоазовськ загинула жінка. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.

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