На Одещині зросла кількість ДТП: найнебезпечніші ділянки дороги

ДТП у Білгород-Дністровському районі. Фото: ГУНП в Одеській області

Упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Ситуація на автошляхах Одещини трохи спокійніша, ніж в інших регіонах країни, де тривають активні бойові дії. Проте зі збільшенням потоку автотранспорту кількість ДТП також суттєво зросла.

Найпоширеніші ДТП на Одещині

Зіткнення транспортних засобів під час руху (2270),

наїзди на транспортні засоби, що стояли, (400)

наїзди на іншу перешкоду (364);

наїзди на пішоходів (201);

наїзди на велосипедистів (18).

Статистика найпоширеніших ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області.

Упродовж періоду січень-квітень цього року слідчі зареєстрували до Єдиного реєстру досудових розслідувань 198 випадків порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Згідно з ознаками статей 286 та 286-1 Кримінального кодексу України, ці правопорушення вчинили особи, які керували транспортними засобами з порушенням правил безпеки або у стані сп’яніння.

Завдяки проведеним досудовим розслідуванням, поліцейські завершили 140 проваджень та направили обвинувальні акти відносно правопорушників до суду.

Найпоширеніші причини ДТП

Основними факторами, які призводять до аварій з загиблими і постраждалими, є такі порушення: перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху, нехтовне ставлення до дотримання безпечної дистанції, порушення правил обгону, проїзду через перехрестя та пішохідні переходи, керування транспортними засобами у стані сп’яніння та недотримання пішоходами правил перетину доріг.

Найнебезпечніші ділянки дороги на Одещині

Найбільшу увагу поліцейські зосереджують на автодорогах міжнародного та національного значення сполученням:

Київ – Одеса,

Одеса – Рені,

Одеса – Мелітополь – Новоазовськ,

Одеса – Кучурган,

Одеса – Южне,

Одеса – Чорноморськ.

Саме на цих ділянках зросла кількість ДТП із загиблими та травмованими.

Нагадаємо, унаслідок аварії на трасі М-14 Одеса-Новоазовськ загинула жінка. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.