На Одещині зросла кількість ДТП: найнебезпечніші ділянки дороги
Упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Ситуація на автошляхах Одещини трохи спокійніша, ніж в інших регіонах країни, де тривають активні бойові дії. Проте зі збільшенням потоку автотранспорту кількість ДТП також суттєво зросла.
Найпоширеніші ДТП на Одещині
- Зіткнення транспортних засобів під час руху (2270),
- наїзди на транспортні засоби, що стояли, (400)
- наїзди на іншу перешкоду (364);
- наїзди на пішоходів (201);
- наїзди на велосипедистів (18).
Упродовж періоду січень-квітень цього року слідчі зареєстрували до Єдиного реєстру досудових розслідувань 198 випадків порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Згідно з ознаками статей 286 та 286-1 Кримінального кодексу України, ці правопорушення вчинили особи, які керували транспортними засобами з порушенням правил безпеки або у стані сп’яніння.
Завдяки проведеним досудовим розслідуванням, поліцейські завершили 140 проваджень та направили обвинувальні акти відносно правопорушників до суду.
Найпоширеніші причини ДТП
Основними факторами, які призводять до аварій з загиблими і постраждалими, є такі порушення: перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху, нехтовне ставлення до дотримання безпечної дистанції, порушення правил обгону, проїзду через перехрестя та пішохідні переходи, керування транспортними засобами у стані сп’яніння та недотримання пішоходами правил перетину доріг.
Найнебезпечніші ділянки дороги на Одещині
Найбільшу увагу поліцейські зосереджують на автодорогах міжнародного та національного значення сполученням:
- Київ – Одеса,
- Одеса – Рені,
- Одеса – Мелітополь – Новоазовськ,
- Одеса – Кучурган,
- Одеса – Южне,
- Одеса – Чорноморськ.
Саме на цих ділянках зросла кількість ДТП із загиблими та травмованими.
Нагадаємо, унаслідок аварії на трасі М-14 Одеса-Новоазовськ загинула жінка. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.