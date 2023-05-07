Смертельна аварія на Одещині: зіштовхнулися легковик та вантажівка

Місце дорожньо-транспортної пригоди. Фото: ГУНП в Одеській області

Унаслідок аварії на трасі М-14 Одеса-Новоазовськ загинула жінка. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Що спричинило аварію

42-річна жителька Миколаївщини, рухаючись на автомобілі Hyundai через міст між селами Кошари та Коблеве, не впоралася із керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулася із вантажним автомобілем DAF під керуванням 46-річного уродженця Полтавщини.

Наслідки ДТП

Унаслідок ДТП кермувальниця легковика отримала важкі травми, її ушпиталили, але в лікарні вона померла. Водій вантажівки не постраждав.

На місці працюють співробітники територіального підрозділу поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у місті Балта водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв дорожньо-транспортну пригоду. В результаті ДТП керманич травмував двох жінок.