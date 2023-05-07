Смертельная авария на Одесщине: столкнулись легковушка и грузовик

Место дорожно-транспортного происшествия. Фото: ГУНП в Одесской области

В результате аварии на трассе М-14 Одесса-Новоазовск погибла женщина. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Что привело к аварии

42-летняя жительница Николаевщины, двигаясь на автомобиле Hyundai через мост между селами Кошары и Коблево, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем DAF под управлением 46-летнего уроженца Полтавщины.

Последствия ДТП

В результате ДТП водитель легковушки получила тяжелые травмы, ее госпитализировали, но в больнице она скончалась. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают сотрудники территориального подразделения полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в городе Балта водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП мужчина травмировал двух женщин.