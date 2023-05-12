В Одесской области выросло количество ДТП: самые опасные участки дороги

ДТП в Белгороде-Днестровском районе. Фото: ГУНП в Одесской области

За январь-апрель 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Ситуация на дорогах Одесчины немного спокойнее, чем в других регионах страны, где продолжаются активные боевые действия. Однако с увеличением потока автотранспорта количество ДТП также существенно возросло.

Самые распространенные ДТП в Одесской области

Столкновение транспортных средств во время движения (2270),

наезды на стоящие транспортные средства (400)

наезды на другое препятствие (364);

наезды на пешеходов (201);

наезды на велосипедистов (18).

Статистика самых распространенных ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области.

За период январь-апрель этого года следователи зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований 198 случаев нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Согласно признакам статей 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины, эти правонарушения совершили лица, управлявшие транспортными средствами с нарушением правил безопасности или в состоянии опьянения.

Благодаря проведенным досудебным расследованиям, полицейские завершили 140 производств и направили обвинительные акты в отношении правонарушителей в суд.

Самые распространенные причины ДТП

Основными факторами, приводящими к авариям с погибшими и пострадавшими, являются следующие нарушения: превышение водителями установленных ограничений скорости движения, небрежное отношение к соблюдению безопасной дистанции, нарушение правил обгона, проезда через перекрестки и пешеходные переходы, управление транспортными средствами в состоянии опьянения и несоблюдение пешеходами правил пересечения дорог.

Самые опасные участки дороги в Одесской области

Наибольшее внимание полицейские сосредоточивают на автодорогах международного и национального значения:

Киев — Одесса,

Одесса — Рени,

Одесса — Мелитополь — Новоазовск,

Одесса — Кучурган,

Одесса — Южное,

Одесса — Черноморск.

Именно на этих участках выросло количество ДТП с погибшими и травмированными.

Напомним, в результате аварии на трассе М-14 Одесса-Новоазовск погибла женщина. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.