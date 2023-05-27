Перенос памятника Льву Толстому в Одессе

Памятник Льву Толстому в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Демонтировать или нет? Переименовать или оставить старое имя? Вопросы, которые с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, все чаще возникают в Одессе. И это связано с наличием в городе объектов и названий имперского прошлого. Чтобы избавиться от российско-советского маркера, который достался Одессе, так сказать "по наследству", уже более года продолжается переименование ряда улиц и даже районов.

В настоящее время на повестке дня дальнейшая судьба памятника русскому писателю Льву Толстому. Его планируют демонтировать, перенести в музей и разместить в специально обустроенном пространстве под открытым небом.

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Решение о переносе бюста

Демонтировать и перенести бюст решили члены историко-топонимической комиссии горсовета на одном из заседаний. Об уничтожении памятника речь не идет, его планируют перенести в музейное пространство, где Толстой займет свое почетное место.

Памятник Льву Толстому. Фото: Новини.LIVE

Одесситы почтенного возраста, которые живут рядом с местом расположения бюста, против такого решения. Говорят, что это история города и ее следует помнить, а не прятать как можно дальше от глаз.

Пенсионерка Мария Ивановна. Фото: Новини.LIVE

"Не надо его демонтировать, потому что это памятное место, столько людей сюда приходят. Мы здесь живем уже много лет и привыкли ко всему. А теперь, если демонтируют, что будет на этом месте?" — возмущается Мария Ивановна.

Пенсионерка Неля, которая приехала погостить в Одессу, считает, что убирать памятники и переименовывать улицы не стоит, ведь люди привыкли уже к обустроенным местам и упорядоченным названиям. Их изменение потребует финансовых затрат, которые сегодня не ко времени.

Неля о демонтаже памятника. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что любой памятник — это наша история и она не имеет никакого отношения к тому, что сегодня творят так называемые "наши братья". Я против любого демонтажа памятников, не понимаю этого", — отмечает Неля.

Новое место для Толстого

В городском совете отмечают, что дальнейший перенос памятника Льву Толстому будет выполнен в соответствии с требованиями Законов Украины "Об охране культурного наследия", "О местном самоуправлении" и согласно действующим подзаконным актам в этой сфере. Памятник после демонтажа сохранят. Его перенесут в музей под открытым небом, где уже находятся памятник российскому полководцу Суворову и императрице Екатерине II. Следовательно, одесситы и гости смогут в любой момент их увидеть.

Демонтированный памятник Екатерине II. Фото: Новини.LIVE

Одессит Игорь скептически относится к процессу декоммунизации. Мужчина считает, что демонтаж памятника не принесет улучшений в жизнь города.

Одессит Игорь о декоммунизации. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю, зачем его демонтировать? Что это изменит? Нам станет жить лучше? Я думаю, что не надо его убирать, это наша история. Мне трудно представить, что нового может появиться на освобожденной от бюста площади. Cкорее всего, очередной памятник, который со временем снесут и так по кругу, при этом не делая выводов", — отмечает Игорь.

В то же время одессит Аркадий убежден, что за более чем 30 лет независимости, Украина имеет собственных достойных фигур в истории, памятники которым сегодня могут украшать скверы и улицы.

Одессит Аркадий об истории Украины. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю, стоит ли демонтировать бюст Толстого, потому что мне лично он не мешает. Но из-за того, что сегодня россияне убивают украинцев, думаю, что надо убрать. Хотя, с другой точки зрения, кто-то работал над тем, чтобы его здесь установить. Это история, которую мы тоже должны знать. Если улицу переименуют, тогда, конечно, что и Толстого придется убрать. Думаю, что на его месте можно установить памятник нашим ветеранам ВСУ, это уже будет новая история на долгие годы", — поделился своими мыслями Аркадий.

Роль Толстого в истории Одессы

Памятник Льву Толстому расположен в старой части Одессы по улице Льва Толстого (с 1923 года), которая выходит на одноименную площадь. Сам писатель был в Одессе проездом со 2 по 5 ноября 1854 года. В то время он находился в статусе лейтенанта артиллерии и направлялся в Севастополь на театр военных действий во время Крымской войны 1854 года. Но почему в честь него назвали именно эту часть города, неизвестно. Памятник из мрамора и гранита был открыт в Одессе в день рождения Толстого 9 сентября 1968 года.

Памятник Льву Толстому. Фото: Новини.LIVE

Одесситка Тамара не слишком беспокоится о дальнейшей судьбе памятника. Девушка надеется, что после демонтажа бюста, площадь наконец-то облагородят и она заиграет новыми красками в архитектурном ансамбле исторического центра Одессы.

Тамара о демонтаже памятника. Фото: Новини.LIVE

"Я читала, что его планируют перенести, ну то пусть переносят. На то место сложно попасть, нет ни пешеходного перехода, ничего. Поэтому уберут и будет очень хороший садик. Фонтан там не сделают, потому что место не очень удачное, туда больше люди ходят, чтобы с собаками погулять. Единственный момент, что здесь улица Льва Толстого и логичное ее завершение — памятник", — резюмировала Тамара.

Напомним, на заседании комиссии по вопросам топонимики в Одессе было рассмотрено около 120 вопросов по переименованию улиц и восстановлению исторических названий. По результатам работы комиссия успешно решила более 80 из них дать новые названия.