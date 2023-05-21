В Одесі демонтують пам'ятник Льву Толстому

Пам’ятник Льву Толстому. Фото: Думська

Пам'ятник російському письменнику Льву Толстому перенесуть до музею. Його розмістять у спеціально облаштованому просторі просто неба.

Про це повідомляє Декомунізація. Україна.

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Рішення щодо перенесення погруддя Толстому ухвалили члени історико-топонімічної комісії міськради одноголосно. Пам'ятник розмістять у спеціально облаштованому музейному просторі просто неба.

"Подальше перенесення (переміщення) пам'ятника Льву Толстому буде виконано відповідно до вимог Законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про місцеве самоврядування" та згідно з чинними підзаконними актами у цій сфері", — йдеться у документі за підписом директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міськради Івана Ліптуги.

Остаточну долю пам’ятника вирішуватимуть депутати міської ради.

Зазначимо, Одеська область на 6 місці за темпами декомунізації з початку повномасштабного вторгнення. В регіоні демонтували 35 об’єктів.

Нагадаємо, понад сотня вулиць в Одесі підпадають під декомунізацію. Перейменовувати доведеться і два спальних райони, щоб позбавитися російсько-радянського минулого, яке нам дісталося, так би мовити "у спадок". Громадські слухання ще тривають, за один день таку величезну роботу не виконати, тим більше, що далеко не з усіма пропозиціями одесити згодні. Так, наприклад, голосування показало, що містяни проти пропозиції історико-топонімічної комісії перейменувати Суворовський район на Пересипський, а ось Малиновський таки стане Хаджибейським.