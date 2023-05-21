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В Одессе демонтируют памятник Льву Толстому

21 мая 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе демонтируют памятник Льву Толстому
Памятник Льву Толстому. Фото: Думская
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Памятник русскому писателю Льву Толстому перенесут в музей. Его разместят в специально обустроенном пространстве под открытым небом.

Об этом сообщает Декоммунизация. Украина.

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Решение о перенесении бюста Толстому приняли члены историко-топонимической комиссии горсовета единогласно. Памятник разместят в специально обустроенном музейном пространстве под открытым небом.

"Дальнейший перенос (перемещение) памятника Льву Толстому будет выполнен в соответствии с требованиями Законов Украины "Об охране культурного наследия", "О местном самоуправлении" и согласно действующим подзаконным актам в этой сфере", — говорится в документе с подписью директора департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции горсовета Ивана Липтуги.

Окончательную судьбу памятника будут решать депутаты городского совета.

Отметим, Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.

Напомним, более сотни улиц в Одессе подпадают под декоммунизацию. Переименовывать придется и два спальных района, чтобы избавиться от российско-советского прошлого, которое нам досталось, так сказать "по наследству". Общественные слушания еще продолжаются, за один день такую огромную работу не проделать, тем более что далеко не со всеми предложениями одесситы согласны. Так, например, голосование показало, что горожане против предложения историко-топонимической комиссии переименовать Суворовский район в Пересыпский, а вот Малиновский станет Хаджибейским.

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