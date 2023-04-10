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Декомунізація по-одеськи: одну із табличок у парку Перемоги вирішили не змінювати

10 квітня 2023 16:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Декомунізація по-одеськи: одну із табличок у парку Перемоги вирішили не змінювати
Видозмінена табличка у парку Перемоги. Фото: Сергій Бондаренко
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В одеському парку Перемоги не демонтували табличку, на якій написано, хто брав учать у закладені алеї. Натомість назву однієї із країн-учасниць комунальники замалювали.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав одесит Сергій Бондаренко.

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"Бідна одеська влада. То раніше прославляли виключно рашистів на противагу нацистам, не розуміючи що рашизм — це і є вища форма нацизму, а на сьогодні навіть не знають, що написати на табличці у парку Перемоги. Саме тупе рішення — просто замазати назви делегації рашистів та їх союзників. Чи може все ще чекають? Хтозна", — зазначив Сергій Бондаренко.

Одесит нагадав, що Ростов-на-Дону все ще офіційно вважається містом-побратимом Одеси.

Нагадаємо, в найбільшому парку Одеси продовжують українізувати назву. Мова йде про парк Перемоги, на вході до якого все ще знаходилась назва російською мовою. 

Зазначимо, Одеська область на 6 місці за темпами декомунізації з початку повномасштабного вторгнення. В регіоні демонтували 35 об’єктів.

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