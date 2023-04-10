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Декоммунизация по-одесски: одну из табличек в парке Победы решили не менять

10 апреля 2023 16:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Декоммунизация по-одесски: одну из табличек в парке Победы решили не менять
Измененная табличка в парке Победы. Фото: Сергей Бондаренко
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В одесском парке Победы не демонтировали табличку, на которой написано, кто принимал участие в закладке аллеи. Название одной из стран-участниц коммунальщики зарисовали.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал одессит Сергей Бондаренко.

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"Бедная одесская власть. Так раньше прославляли исключительно рашистов в противовес нацистам, не понимая что рашизм — это и есть высшая форма нацизма, а на сегодняшний день даже не знают, что написать на табличке в парке Победы. Самое тупое решение — просто замазать названия делегации рашистов и их союзников. Или все еще ждут? Кто знает", — отметил Сергей Бондаренко.

Одессит напомнил, что Ростов-на-Дону все еще официально считается городом-побратимом Одессы.

Напомним, в самом большом парке Одессы продолжают украинизировать название. Речь идет о парке Победы, на входе в который все еще находилось название на русском языке.

Отметим, Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.

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