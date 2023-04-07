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В Одеському парку Перемоги встановлено нові інформаційні таблички

7 квітня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Назву змінили зі сторони проспекту 10 квітня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В найбільшому парку Одеси продовжують українізувати назву. Мова йде про парк Перемоги, на вході до якого все ще знаходилась назва російською мовою. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства Одеської міської ради

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"Напередодні Дня визволення Одеси від нацистських загарбників продовжуємо наводити лад у парку Перемоги. Згідно з протокольним дорученням міського голови, оновлено вхідні інформаційні таблички з назвою локації з боку проспекту Шевченка та площі 10 квітня. Донедавна вони були виконані російською, а тепер україномовні", — йдеться в повідомленні. 

Алеї в парку назвуть на честь військових підрозділів

На засіданні історико-топонімічної комісії було ухвалено рішення рекомендувати депутатам міськради дати назви алеям парку Перемоги. Їх планують назвати на честь військових підрозділів України, які вже рік боронять державу та охороняють наш спокій. 

Перейменування на Одещині

Нагадаємо, два райони Одеси планують перейменувати. Відтак замість Суворівського може з’явитись Пересипський, а замість Малиновського — Хаджибейський. 

Одеса та одесити обрали шлях позбавлення від імперського минулого, яке тягне нас назад. І пам’ятник Катерині — це лише один з елементів як декомунізація, деколонізація та перенесення з публічного простору всіх пам’ятників, пов’язаних з імперією. Нещодавно було прийнято рішення про перейменування більш ніж 200 вулиць.

Одеська область на 6 місці за темпами декомунізації з початку повномасштабного вторгнення. В регіоні демонтували 35 об’єктів.

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