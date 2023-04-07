Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одесском парке Победы установлены новые информационные таблички arrow

В Одесском парке Победы установлены новые информационные таблички

7 апреля 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Название сменили со стороны проспекта 10 апреля
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В самом большом парке Одессы продолжают украинизировать название. Речь идет о парке Победы, на входе в который все еще находилось название на русском языке.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

Читайте также:

"Накануне Дня освобождения Одессы от нацистских захватчиков продолжаем наводить порядок в парке Победы. Согласно протокольному поручению городского головы, обновлены входные информационные таблички с названием локации со стороны проспекта Шевченко и площади 10 апреля. А до недавнего времени они были выполнены на русском", — говорится в сообщении.

Аллеи в парке назовут в честь военных подразделений

На заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать названия аллеям парка Победы. Их планируют назвать в честь военных подразделений Украины, уже год защищающих государство и охраняющих наш покой.

Переименование в Одесской области

Напомним, два района Одессы планируют переименовать. Следовательно, вместо Суворовского может появиться Пересипский, а вместо Малиновского — Хаджибейский.

Одесса и одесситы выбрали путь избавления от имперского прошлого, которое тянет нас обратно. И памятник Екатерине — лишь один из элементов как декоммунизация, деколонизация и перенос из публичного пространства всех памятников, связанных с империей. Недавно было принято решение о переименовании более 200 улиц.

Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB