В Одесском парке Победы установлены новые информационные таблички

Название сменили со стороны проспекта 10 апреля

В самом большом парке Одессы продолжают украинизировать название. Речь идет о парке Победы, на входе в который все еще находилось название на русском языке.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

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"Накануне Дня освобождения Одессы от нацистских захватчиков продолжаем наводить порядок в парке Победы. Согласно протокольному поручению городского головы, обновлены входные информационные таблички с названием локации со стороны проспекта Шевченко и площади 10 апреля. А до недавнего времени они были выполнены на русском", — говорится в сообщении.

Аллеи в парке назовут в честь военных подразделений

На заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать названия аллеям парка Победы. Их планируют назвать в честь военных подразделений Украины, уже год защищающих государство и охраняющих наш покой.

Переименование в Одесской области

Напомним, два района Одессы планируют переименовать. Следовательно, вместо Суворовского может появиться Пересипский, а вместо Малиновского — Хаджибейский.

Одесса и одесситы выбрали путь избавления от имперского прошлого, которое тянет нас обратно. И памятник Екатерине — лишь один из элементов как декоммунизация, деколонизация и перенос из публичного пространства всех памятников, связанных с империей. Недавно было принято решение о переименовании более 200 улиц.

Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.