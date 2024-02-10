Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В центрі Одеси чоловік намалював величезну букву Z на пам'ятнику — подробиці arrow

В центрі Одеси чоловік намалював величезну букву Z на пам'ятнику — подробиці

10 лютого 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В центрі Одеси чоловік намалював величезну букву Z на пам'ятнику — подробиці
Пам'ятник маршалу Малиновському. Фото: Ярослав Войцеховский
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі чоловік намалював величезну букву Z на пам'ятнику радянському маршалу Родіону Малиновському. Зробив це одеський художник Ярослав Войцеховський, таким чином він намагається досягти знесення споруди.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook автор перфомансу і художник Ярослав Войцеховский.

Читайте також:

"Декомунізація по-одеськи виглядає так, що міська влада усіляко ігнорує норми української законодавства. Сьогодні мною було марковано, як ворожу техніку, пам'ятник Радіону Малиновському", — написав чоловік. 

Зазначимо, що свій акт чоловік здійснив на вулиці Преображенській. Спочатку художник намалював величезну Z на пам'ятнику, а потім закидав його кусками сирого м’яса. У відео художник зазначив, що позначив памʼятник як техніку окупанта для того, щоб міська влада та містяни звернули увагу на те, що цього памʼятника не має бути ні з морально-етичних міркувань, ні з норм українського законодавства. 

Варто додати, що це вже не перший такий вчинок Ярослава Войцеховського. У листопаді під час акції на підтримку Збройних сил України, яка традиційно проходить під стінами Одеської міської ради, містянин облив фарбою памʼятник російському культурному діячеві. Йдеться про бюст Пушкіна, який знаходиться на Приморському бульварі.

Нагадаємо, що в Одесі невідомі люди облили фарбою Олександрівську колону у парку Шевченка. Наразі поліція встановлює обставини інциденту. 

Одеса
вандалізм
Одеська область
пам'ятник
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі