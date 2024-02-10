В центрі Одеси чоловік намалював величезну букву Z на пам'ятнику — подробиці

Пам'ятник маршалу Малиновському. Фото: Ярослав Войцеховский

В Одесі чоловік намалював величезну букву Z на пам'ятнику радянському маршалу Родіону Малиновському. Зробив це одеський художник Ярослав Войцеховський, таким чином він намагається досягти знесення споруди.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook автор перфомансу і художник Ярослав Войцеховский.

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"Декомунізація по-одеськи виглядає так, що міська влада усіляко ігнорує норми української законодавства. Сьогодні мною було марковано, як ворожу техніку, пам'ятник Радіону Малиновському", — написав чоловік.

Зазначимо, що свій акт чоловік здійснив на вулиці Преображенській. Спочатку художник намалював величезну Z на пам'ятнику, а потім закидав його кусками сирого м’яса. У відео художник зазначив, що позначив памʼятник як техніку окупанта для того, щоб міська влада та містяни звернули увагу на те, що цього памʼятника не має бути ні з морально-етичних міркувань, ні з норм українського законодавства.

Варто додати, що це вже не перший такий вчинок Ярослава Войцеховського. У листопаді під час акції на підтримку Збройних сил України, яка традиційно проходить під стінами Одеської міської ради, містянин облив фарбою памʼятник російському культурному діячеві. Йдеться про бюст Пушкіна, який знаходиться на Приморському бульварі.

Нагадаємо, що в Одесі невідомі люди облили фарбою Олександрівську колону у парку Шевченка. Наразі поліція встановлює обставини інциденту.