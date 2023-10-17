В Одесі облили фарбою пам'ятник архітектури

Олександрівська колона в Одесі. Фото: Віталій Латіс

Сьогодні, 17 жовтня, невідомі люди облили фарбою Олександрівську колону у парку Шевченка в Одесі. Наразі поліція встановлює обставини інциденту.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Реакції активістів

Одеський активіст Сергій Стерненко відреагував на цей інцидент. У своєму Telegram-каналі він написав, що подібні пам'ятки не мають знаходитися зараз в Україні.

"У місті ще багато імперського лайна, встановленого на честь вбивць нашого народу", — написав активіст.

Допис активіста Стерненка. Фото: скриншот

Що відомо про Олександрівську колону

Пам’ятник було споруджено у травні 1891 року на тому самому місці, на якому в 1875 році міська влада приймала імператора Олександра ІI, для чого тоді був побудований Царський павільйон, де монарх дав дозвіл на заснування тут парку його імені та посадив перше дерево.

Однак маркери російської імперії, до яких відноситься і колона, сьогодні в України негативно сприймає дуже значна кількість людей.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України дозволить знесення пам’ятників російським діячам Пушкіну та Воронцову. Їх виключать з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. В Мінкульті вважають, що це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Втім остаточне рішення про демонтаж ухвалюють органи місцевого самоврядування.