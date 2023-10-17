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В Одессе облили краской императорский памятник

17 октября 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе облили краской памятник архитектуры
Александровская колонна в Одессе. Фото: Виталий Латис
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 17 октября, неизвестные люди облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко в Одессе. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Реакции активистов

Одесский активист Сергей Стерненко отреагировал на этот инцидент. В своем Telegram-канале он написал, что подобные памятки не должны находиться сейчас в Украине.

"В городе еще много имперского дерьма, установленного в честь убийц нашего народа", — написал активист.

Сообщение активиста Стерненко. Фото: скриншот

Что известно об Александровской колонне

Памятник был построен в мае 1891 года на том же месте, на котором в 1875 году городские власти принимали императора Александра II, для чего тогда был построен Царский павильон, где монарх дал разрешение на основание здесь парка его имени и посадил первое дерево.

Однако маркеры российской империи, к которым относится и колонна, сегодня у Украины отрицательно воспринимает очень значительное количество людей.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины разрешит снос памятников российским деятелям Пушкину и Воронцову. Их исключат из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. В Минкульте считают, что это позволит ускорить очищение публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Впрочем, окончательное решение о демонтаже принимают органы местного самоуправления.

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