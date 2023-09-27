Доля пам'ятників Катерині ІІ та Олександру Суворову

Пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ. Фото: Новини.LIVE

Рік тому досягла свого піка тема демонтажу пам’ятників російській імператриці Катерині ІІ та російському полководцю Олександру Суворову. Після постійних обстрілів росіянами території України та, як наслідок, масштабних руйнувань, людських жертв та смертей невинних людей терпець в одеситів увірвався. Люди чітко для себе вирішили — пам'ятники видатним російським постатям варто прибрати. Після цього їх демонтували та перенесли до художнього музею.

Яка подальша доля цих пам’ятників та що міська рада планує з ними зробити, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Скульптури на зберіганні

Якщо сьогодні пересічний одесит захоче побачити, як виглядають пам’ятники "Засновникам Одеси", в центрі якої розташовувалися статуя Катерини ІІ та російському полководцю Олександру Суворову, то такий задум навряд чи здійсниться. А все через те, що скульптури наразі законсервовані та перебувають на зберіганні у художньому музеї.

Одеський художній музей. Фото: Новини.LIVE

Кирило Ліпатов. Фото: Новини.LIVE

"Ці статуї були передані до музею на рік для відповідального збереження. Серед них 4 статуї — музейні предмети, до них нема доступу навіть співробітникам музею. Головна мета — зберегти їх, адже вони є цінністю. У міської ради була ідея створити парк радянського та імперського минулого. Але це було на стадії лише ідеї. Думаю, що зберігання цих об’єктів буде подовжено ще на рік. Це найдешевший варіант в умовах війни", — розповідає голова наукового відділу Одеського художнього музею Кирило Ліпатов.

Демонтований пам'ятник Суворову. Фото: Новини.LIVE

Законсервований пам'ятник Катерині ІІ. Фото: Новини.LIVE

Що зі сквером, де був пам’ятник Суворову

Нині сквер на роздоріжжі вулиць Південної дороги та проспекту Добровольського майже нічим не змінився після того, як з постаменту зняли пам'ятник Олександру Суворову. Щобільше, комунальники слідкують, аби тут завжди було чисто, та періодично висаджують осінні квіти. Сам же постамент все ще у художньому музеї. Він не є цінним експонатом, на відміну від чотирьох сподвижників Катерини, яких теж демонтували та перенесли на зберігання.

Постамент, на якому був встановлений пам'ятник Суворову. Фото: Новини.LIVE

Кирило Ліпатов. Фото: Новини.LIVE

"Скульптури Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова наразі у фондах Одеського художнього музею. Ми погодилися зберігати ці об’єкти, бо у нас виникла ідея, що демонтаж об’єктів не означає демонтаж в суспільній думці та свідомості того імперського наративу, який існує. На жаль, у значної частини містян він й досі в голові. Ми подавали документи для участі у декількох грантах, як на всеукраїнському рівні, так і міжнародному. Зокрема, подали заявку на участь цих чотирьох скульптур в арт-бієналі на Мальті", — розказав Кирило Ліпатов.

Також він додав, що проходитиме перша мистецька бієнале Maltabiennale.art з березня по травень 2024 року. Тут міжнародні учасники зможуть представити свої мистецькі проєкти в історичних місцях Валлетти та острова Гозо, які входять до списку Всесвітньої спадщини UNESCO.

Як сьогодні виглядає Катерининська площа

Майже не змінилася після демонтажу пам'ятника Катерині ІІ й однойменна площа. На постаменті височіє прапор України, а довкола нього майже щодня з'являються маленькі синьо-жовті прапори із прізвищами тих героїв, які поклали своє життя в боротьбі проти російських окупантів.

Катерининська площа. Фото: Новини.LIVE

Прапорці з іменами героїв. Фото: Новини.LIVE

Катерининська площа. Фото: Новини.LIVE

Одесити у соцмережах після демонтажу пам'ятників презентували власне бачення облаштування цієї площі. Втім остаточний варіант найімовірніше буде затверджуватися у мирний час після нашої перемоги.