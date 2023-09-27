Судьба памятников Екатерине II и Александру Суворову

Памятник русской императрице Екатерине II. Фото: Новини.LIVE

В прошлом году тема демонтажа памятников российской императрице Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову дошла до критической точки. После постоянных обстрелов россиянами территории Украины и, как следствие, масштабных разрушений, человеческих жертв и смертей невинных людей терпение у одесситов лопнуло. Люди четко для себя решили — памятники выдающимся российским личностям следует убрать. После этого их демонтировали и перенесли в художественный музей.

Какая дальнейшая судьба этих памятников и что городской совет планирует с ними сделать, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Скульптуры на хранении

Если сегодня рядовой одессит захочет увидеть, как выглядят памятники "Основателям Одессы", в центре которой находилась статуя Екатерины II и российского полководца Александру Суворову, то такой замысел вряд ли осуществится. А все потому, что скульптуры сейчас законсервированы и находятся на хранении в художественном музее.

Одесский художественный музей. Фото: Новини.LIVE

Кирилл Липатов. Фото: Новини.LIVE

"Эти статуи были переданы в музей на год для ответственного хранения. Среди них 4 статуи — музейные предметы, к ним нет доступа даже сотрудникам музея. Главная цель — сохранить их, ведь они представляют собой ценность. У городского совета была идея создать парк советского и имперского прошлого. Но это было на стадии только идеи. Думаю, что хранение этих объектов будет продлено еще на год. Это самый дешевый вариант в условиях войны", — рассказывает глава научного отдела Одесского художественного музея Кирилл Липатов.

Демонтированный памятник Суворову. Фото: Новини.LIVE

Законсервированный памятник Екатерине II. Фото: Новини.LIVE

Что со сквером, где находился памятник Суворову

В настоящее время сквер на развилке улиц Южной дороги и проспекта Добровольского почти ничем не изменился после того, как с постамента сняли памятник Александру Суворову. Более того, коммунальщики следят, чтобы здесь всегда было чисто, и периодически высаживают осенние цветы. Сам же постамент продолжает находиться в художественном музее. Он не ценный экспонат, в отличие от четырех сподвижников Екатерины, которых тоже демонтировали и перенесли на хранение.

Пьедестал, на котором был установлен памятник Суворову. Фото: Новини.LIVE

Кирилл Липатов. Фото: Новини.LIVE

"Скульптуры Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова находятся в фондах Одесского художественного музея. Мы согласились хранить эти объекты, потому что у нас возникла идея, что демонтаж объектов не означает демонтаж в общественном мнении и сознании имперского нарратива, который существует, к сожалению, у значительной части горожан он до сих пор в голове. Мы подавали документы для участия в нескольких грантах как на всеукраинском уровне, так и международном. В частности, подали заявку на участие этих четырех скульптур в арт-биенали на Мальте", — рассказал Кирилл Липатов.

Также он добавил, что пройдет первая художественная биеннале Maltabiennale.art с марта по май 2024 года. Здесь международные участники смогут представить свои художественные проекты в исторических местах Валлетты и Гозо, которые входят в список Всемирного наследия UNESCO.

Как сегодня выглядит Екатерининская площадь

Почти не изменилась после демонтажа памятника Екатерине ІІ и одноименная площадь. На постаменте высится флаг Украины, а вокруг него почти каждый день появляются маленькие сине-желтые флаги с фамилиями тех героев, которые положили свою жизнь в борьбе против российских оккупантов.

Екатерининская площадь. Фото: Новини.LIVE

Флажки с именами героев. Фото: Новини.LIVE

Екатерининская площадь. Фото: Новини.LIVE

Одесситы в соцсетях после демонтажа памятников представили собственное видение обустройства этой площади. Впрочем, окончательный вариант вероятнее всего будет утверждаться в мирное время, после нашей победы.