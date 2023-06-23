В Одесі перейменували художній музей: нова назва
В Одесі прийняли рішення перейменувати художній музей. Відтепер в назві буде фігурувати слово національний.
Про це стало відомо на сесії Одеської обласної ради 23 червня.
Важливо те, що офіційно Президент України Володимир Зеленський надав Одеському художньому музею статусу національного ще у 2021 році.
Крім того, Одеська облдержадміністрація спільно з облрадою мала опрацювати питання щодо присвоєння музею імені Олександра Ройтбурда, який очолював його та помер у серпні 2021. Втім на громадських обговореннях дане питання не підтримали. Депутати на сесії заявили, що якби обговорення зараз провели повторно, то результати б могли бути кардинально іншими.
Що відомо про музей
Одеський національний художній музей — державний художній музей, розташований у центрі Одеси, у будівлі садиби родини Наришкіних, пам'ятнику архітектури початку XIX століття. З 14 жовтня 2021 має статус національного.
Автор проєкту садиби не відомий. Будівництво тривало у 1823-1826. Будівлю освідчив у 1828 одеський архітектор Франческо Боффо. Палац побудовано в стилі класицизму. Під час пізніх перебудов будівля була поєднана з бічними флігелями заокругленими галереями, що утворюють курдонер. Розпланування на ділянці — садибного типу, за палацом на схилі був влаштований пейзажний парк. Існує штучний грот, який був влаштований у 1880 роках для виставки устрою дому.
У жовтні 2022 року Одеський художній музей завершив ремонт та виправив пошкодження, що з'явилися через ракетний удар з боку російських військ по порту Одеси.
Також музей першим в місті отримав "Блакитний щит". Все це зробили завдяки фінансуванню від ЮНЕСКО, з яким підписав контракт волонтерський проєкт Museum for Change, направлений на підтримку одеських музеїв.
Нагадаємо, новим керівником Одеського національного художнього музею стала Катерина Кулай. Вона працює в музеї з 2016 року.