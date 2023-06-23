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В Одесі перейменували художній музей: нова назва

23 червня 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі перейменували художній музей: нова назва
Одеський національний художній музей. Фото: ofam.org.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі прийняли рішення перейменувати художній музей. Відтепер в назві буде фігурувати слово національний.

Про це стало відомо на сесії Одеської обласної ради 23 червня.

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Важливо те, що офіційно Президент України Володимир Зеленський надав Одеському художньому музею статусу національного ще у 2021 році.

Крім того, Одеська облдержадміністрація спільно з облрадою мала опрацювати питання щодо присвоєння музею імені Олександра Ройтбурда, який очолював його та помер у серпні 2021. Втім на громадських обговореннях дане питання не підтримали. Депутати на сесії заявили, що якби обговорення зараз провели повторно, то результати б могли бути кардинально іншими. 

Що відомо про музей

Одеський національний художній музей — державний художній музей, розташований у центрі Одеси, у будівлі садиби родини Наришкіних, пам'ятнику архітектури початку XIX століття. З 14 жовтня 2021 має статус національного.

Автор проєкту садиби не відомий. Будівництво тривало у 1823-1826. Будівлю освідчив у 1828 одеський архітектор Франческо Боффо. Палац побудовано в стилі класицизму. Під час пізніх перебудов будівля була поєднана з бічними флігелями заокругленими галереями, що утворюють курдонер. Розпланування на ділянці — садибного типу, за палацом на схилі був влаштований пейзажний парк. Існує штучний грот, який був влаштований у 1880 роках для виставки устрою дому.

У жовтні 2022 року Одеський художній музей завершив ремонт та виправив пошкодження, що з'явилися через ракетний удар з боку російських військ по порту Одеси.

Також музей першим в місті отримав "Блакитний щит". Все це зробили завдяки фінансуванню від ЮНЕСКО, з яким підписав контракт волонтерський проєкт Museum for Change, направлений на підтримку одеських музеїв.

Нагадаємо, новим керівником Одеського  національного художнього музею стала Катерина Кулай. Вона працює в музеї з 2016 року.

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