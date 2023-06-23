В Одессе переименовали художественный музей: новое название

Одесский художественный музей. Фото: ofam.org.ua

В Одессе было принято решение переименовать художественный музей. Отныне в названии будет фигурировать статус национальный.

Об этом стало известно на сессии Одесского областного совета 23 июня.

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Важно то, что официально Президент Украины Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального еще в 2021 году.

Кроме того, Одесская облгосадминистрация совместно с облсоветом должна была проработать вопрос о присвоении музею имени Александра Ройтбурда, который возглавлял его и умер в августе 2021 года. Впрочем, на общественных обсуждениях этот вопрос не поддержали. Депутаты на сессии заявили, что если бы обсуждение сейчас провели повторно, то результаты могли бы быть кардинально другими.

Что известно о музее

Одесский национальный художественный музей — государственный художественный музей, расположенный в центре Одессы, в здании усадьбы семьи Нарышкиных, памятнике архитектуры начала XIX века. С 14 октября 2021 года имеет статус национального.

Автор проекта усадьбы неизвестен. Строительство продолжалось в 1823–1826. Здание объявил в 1828 году одесский архитектор Франческо Боффо. Дворец построен в стиле классицизма. Во время поздних перестроек здание было соединено с боковыми флигелями с округленными галереями, образующими курдонер. Планировка на участке — усадебного типа, за дворцом на склоне был устроен пейзажный парк. Существует искусственный грот, устроенный в 1880 годах для выставки устройства дома.

В октябре 2022 года Одесский художественный музей завершил ремонт и исправил повреждения, появившиеся из-за ракетного удара со стороны российских войск по порту Одессы.

Также музей первым в городе получил "Голубой щит". Все это сделали благодаря финансированию ЮНЕСКО, с которым подписал контракт волонтерский проект Museum for Change, направленный на поддержку одесских музеев.

Напомним, новым руководителем Одесского национального художественного музея стала Екатерина Кулай. Она работает в музее с 2016 года.