В центре Одессы мужчина нарисовал огромную букву "Z" на памятнике — подробности

Памятник маршалу Малиновскому. Фото: Ярослав Войцеховский

В Одессе мужчина нарисовал огромную букву "Z" на памятнике советскому маршалу Родиону Малиновскому. Сделал это одесский художник Ярослав Войцеховский, таким образом, он пытается достичь сноса сооружения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook автор перформанса и художник Ярослав Войцеховский.

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"Декоммунизация по-одесски выглядит так, что городская власть всячески игнорирует нормы украинского законодательства. Сегодня мною была маркирована, как вражеская техника, памятник Радиону Малиновскому", — написал мужчина.

Отметим, что свой акт мужчина совершил на улице Преображенской. Сначала художник нарисовал огромную "Z" на памятнике, а затем забрасывал его кусками сырого мяса. В видео художник отметил, что обозначил памятник как технику оккупанта для того, чтобы городские власти и горожане обратили внимание на то, что этого памятника не должно быть ни по морально-этическим соображениям, ни по нормам украинского законодательства.

Стоит добавить, что это уже не первый подобный поступок Ярослава Войцеховского. В ноябре во время акции в поддержку Вооруженных сил Украины, традиционно проходящей под стенами Одесского городского совета, горожанин облил краской памятник российскому культурному деятелю. Речь идет о бюсте Пушкина, который находится на Приморском бульваре.

Напомним, что в Одессе неизвестные люди облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.