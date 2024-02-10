Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В центре Одессы мужчина нарисовал огромную букву "Z" на памятнике — подробности arrow

В центре Одессы мужчина нарисовал огромную букву "Z" на памятнике — подробности

10 февраля 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В центре Одессы мужчина нарисовал огромную букву "Z" на памятнике — подробности
Памятник маршалу Малиновскому. Фото: Ярослав Войцеховский
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе мужчина нарисовал огромную букву "Z" на памятнике советскому маршалу Родиону Малиновскому. Сделал это одесский художник Ярослав Войцеховский, таким образом, он пытается достичь сноса сооружения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook автор перформанса и художник Ярослав Войцеховский.

Читайте также:

"Декоммунизация по-одесски выглядит так, что городская власть всячески игнорирует нормы украинского законодательства. Сегодня мною была маркирована, как вражеская техника, памятник Радиону Малиновскому", — написал мужчина.

Отметим, что свой акт мужчина совершил на улице Преображенской. Сначала художник нарисовал огромную "Z" на памятнике, а затем забрасывал его кусками сырого мяса. В видео художник отметил, что обозначил памятник как технику оккупанта для того, чтобы городские власти и горожане обратили внимание на то, что этого памятника не должно быть ни по морально-этическим соображениям, ни по нормам украинского законодательства.

Стоит добавить, что это уже не первый подобный поступок Ярослава Войцеховского. В ноябре во время акции в поддержку Вооруженных сил Украины, традиционно проходящей под стенами Одесского городского совета, горожанин облил краской памятник российскому культурному деятелю. Речь идет о бюсте Пушкина, который находится на Приморском бульваре.

Напомним, что в Одессе неизвестные люди облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Одесса
вандализм
Одесская область
памятник
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

Актуальное по теме