Декоммунизация Одессы Какие памятники снесли в городе? Какие улицы переименовали?

Памятник Екатерине II в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С началом полномасштабного российского вторжения в Украине начался активный демонтаж памятников. Помимо изваяний советского периода, власти начали сносить также монументы, посвященные различным деятелям русской культуры. За два года в Одессе было снято четыре памятника — один из них самовольно, переименован один парк, два крупнейших района города и десятки улиц.

Новини.LIVE собрали все события за два года по декоммунизации и дерусификации Одессы.

Снесеные памятники русским деятелям. Фото: Новини.LIVE

Декоммунизация Одессы

Процесс дерусификации в Одессе сталкивается со значительными трудностями. Одним из основных факторов является оппозиция части местного населения. Некоторые граждане и политики выступают против сноса памятников и переименования улиц, считая это нарушением исторического наследия и культурной идентичности города. Но, несмотря на сопротивление, в течение периода 2022-2023 годов произошли значительные события относительно памятников и улиц Одессы. Среди самых масштабных — демонтаж монумента российской императрицы Екатерины II и переименование двух районов.

Какие памятники демонтировали в Одессе

Памятник основателям Одессы

Борьба за снос этого памятника длилась более десяти лет. Убрать российский маркер решились только к концу 2022 года. Отметим, что к тому времени город уже не раз страдал от обстрелов со стороны московских оккупантов. 28 декабря начался демонтаж монумента. Это действие было результатом петиции с более чем 25 тысячами подписей и обращения президента к одесским депутатам. Также памятник Екатерине II неоднократно обливали краской. Позже скульптуру завернули в черный полиэтилен и загородили деревянным забором. Демонтаж "Памятника основателям Одессы" длился почти три часа. Сначала с постамента сняли скульптуры Григория Потемкина, Платона Зубова, Франца де Воллана и Иосифа де Рибаса. С помощью крана их переместили в грузовик. Потом то же сделали с Екатериной II. Сейчас на месте постамента развевается украинский флаг.

Снос памятника императрице. Фото: Новини.LIVE

Судьба одноименной площади пока не решена, правительство постановило переименовать ее в Европейскую, а активисты предлагают ей название "Защитников и защитниц Украины". Сама "железная" императрица сейчас хранится в специальном саркофаге возле Одесского художественного музея.

Демонтированный памятник Екатерине II. Фото: Новини.LIVE

Памятник Суворову

После демонтажа памятника Екатерине II в Одессе снесли и монумент российскому полководцу Александру Суворову. Он располагался на перекрестке около "Молодой Гвардии". Постамент громко и с российскими триколорами был открыт в 2012 году по инициативе тогда еще депутата горсовета Геннадия Труханова. А вот сносили Суворова с конем тихо и ночью. Это произошло 29 декабря 2022 года. Одесский горсовет сообщил, что это было сделано согласно решению сессии от 30 ноября 2022 года. В настоящее время Суворов, как и Екатерина, тоже находится возле художественного музея.

Демонтаж памятника Суворову. Фото: ОМР

Памятник молодому Ленину

31 марта прошлого года на Фонтане, в Одессе, был снесен последний памятник Ленину, изображавший его в юном возрасте. Эта скульптура, размещавшаяся на территории детского лагеря "Юный судоремонтник", стала последним свидетельством коммунистической эпохи в городе. Решение о его демонтаже было принято исполкомом 16 марта 2023 года.

Памятник молодому Ленину. Фото: соцсети

Одесситы снесли памятник Горькому

Также в Одессе снесли один из памятников русскому писателю Максиму Горькому. Это произошло еще в ноябре 2022 года. Бюст ранее располагался на территории бывшего одноименного санатория на 15-й станции Большого Фонтана. Его убрали по распоряжению руководства здравницы. Свое решение они объяснили тем, что памятник не имел культурной, художественной или исторической ценности. Добавим, что сам санаторий тоже был переименован, теперь его называют "Клинический санаторий Первый".

Снесенный памятник Горькому. Фото: соцсети.

Пушкин на улице Пушкинской

После многочисленных дискуссий и скандалов в Одессе все-таки убрали "прочь с глаз" и один из памятников Пушкину. Правда, это сделали ради его безопасности, ведь скульптуру не раз обливали краской. Статую поэта в полный рост, которая располагается на одноименной улице, обнесли деревянными досками. Это сделали еще в декабре 2022 года. До сих пор так и не решена его судьба. Неизвестно и будущее артобъекта "Тень Пушкина", расположенного на углу Дерибасовской и Ришельевской, а вот одноименный сквер сменил название.

Статуя Пушкина, обнесенная забором. Фото: Новини.LIVE

В Одессе дерусифицировали два района

Вопрос переименования двух районов Одессы не один месяц сопровождался обсуждениями в обществе и местными депутатами. Впрочем, в сессионном зале 3 мая 2023 года народным избранникам все же удалось принять положительное решение. Малиновский и Суворовский районы, которые были названы в честь русских военных, переименовали в Хаджибейский и Пересыпский соответственно.

Переименованные районы в Одессе. Фото: фотоколлаж

В Одессе появился парк Марка Твена

Одесситы поддержали идею переименования парка Горького в парк Марка Твена. Всего проголосовали 273 человека, из которых 198 отдали голос "за".

Памятник Максиму Горькому в одноименном парке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Переименование скверов и улиц в Одессе

Также в Одессе сменили название и некоторые скверы, улицы, проспекты и даже аллеи. Так, был переименован сквер Пушкина около железнодорожного вокзала в сквер "Роза Ветров", Александровский проспект — Украинских Героев, Александровская аллея в парке Шевченко — Художественная, Суворовская аллея — Капитанов. А в парке Победы появились аллеи в честь украинских подразделений, борющихся за независимость и суверенитет Украины.

Аллея в парке Победы. Фото: Новини.LIVE

Изменили названия и некоторые улицы: Белорусская стала Кастуся Калиновского, Тимирязева — Айвазовского. Все улицы под названием Суворовская, 1-10, также переименовали. Отметим, что в основном новые названия получили короткие улицы, о некоторых из них большинство одесситов и не слышали. Таким образом, в городе появилась — Фруктовая, Персиковая, Облепиховая, Малиновая и даже Томатная — бывшая улица Стеклова. Кроме того, неожиданно площадь перед Одесским академическим театром музыкальной комедии им. М. Водяного впервые получила название и теперь именуется площадью Белой Акации.

Площадь Белой Акации в Одессе. Фото: Google Maps

Говорить не значит декоммунизировать

В Одессе насчитывается более 1650 улиц, более двухсот носят названия российских деятелей или как-то связаны с террористической Россией и Беларусью. Также в городе достаточно большое количество памятников, памятных знаков, мемориалов, скульптурных композиций и фигур, являющихся маркерами "русского мира". Но городские власти не спешат их сносить или переименовывать. Так, на месте остается памятник российскому писателю Александру Пушкину на Приморском бульваре. Памятник князю Воронцову, расположенному на Соборной площади, его название просто сократят до "памятник М.С. Воронцову".

Памятники Воронцову и Пушкину. Фото: фотоколлаж

Что касается памятника Льву Толстому, расположенному на одноименной площади, его еще в прошлом году должны были убрать из публичного пространства в музей, но он до сих пор на своем месте. Также остается открытым вопрос переименования самой площади. Кроме того, в Хаджибейском районе остается неопределенной судьба улицы маршала Малиновского, а в центре Одессы будущее памятника маршалу. Также на мемориальном комплексе "Крылья победы", расположенном на площади 10 апреля, и сейчас можно увидеть лицо Ленина.

Ленин в Одессе на мемориальном комплексе. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, можно сказать, что несмотря на вторую годовщину полноценного вторжения со стороны России, в Одессе процесс декоммунизации проходит очень вяло.

Напомним, у здания Одесского городского совета активисты установили "Куб памяти" в честь украинских военных. Эта инициатива является попыткой обратить внимание депутатов на необходимость переименования улиц города, которые еще после двух лет полномасштабной войны имеют названия российских и советских деятелей.