В Одессе переименовали улицы в честь погибших Героев — детали

Указатели улиц в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Мэр Одессы сегодня, 25 марта, подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Так, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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Какие улицы переименовали

Согласно распоряжению мэра, в Одессе переименовали те улицы, которые ранее утвердила историко-топонимическая комиссия горсовета. Ранее новые названия выносились на сессию, однако не были поддержаны. В частности:

ул. Бочарова переименовали в честь Вячеслава Бувалкина, мастер-сержанта СБУ, погибшего 20.03.2022;

ул.Махачкалинская будет имя Виталия Блажко, майора, командира снайперской группы ОЗСП "Азов", погибшего 08.05.2022 во время защиты Мариуполя;

ул. Каманина переименовали в честь Валерия Самофалова, матроса ВМС ВС Украины, 137 ОБ морской пехоты, погибшего 18.03.2022 в Николаеве. Во время боя впервые в истории российско-украинской войны сбил сразу три российских вертолета Ми-35 с помощью ПЗРК "Игла";

ул. Марии Демченко переименовали в честь Дениса Максишко, старшего лейтенанта, командира батареи 28 ОМбР, погибшего 14.03.2022 в селе Прибужское Николаевской области;

ул. Якутскую переименовали в честь полковника, заместителя командующего ВМС по авиации Игоря Бедзая, который погиб 7 мая 2022 года в ходе операции по освобождению острова Змеиный.

Переименование в Одессе

Напомним, что с началом полномасштабного российского вторжения в Одессе были снесены четыре памятника — один из них самочинно, переименован один парк, два крупнейших района города и десятки улиц. Новини.LIVE собрали все события за два года по декоммунизации и дерусификации Одессы.

Также мы писали, что 21 февраля депутаты не поддержали голосование по переименованию более 100 улиц Одессы, подпадающих под закон о деколонизации. Депутат Андрей Ваганов на сессии предложил провести отдельное голосование по переименованию улиц в честь умерших Героев Украины, чтобы не менять старые названия.