Перейменування вулиць Одеси — Асоціація родин захисників "Азовсталі" зробили заяву

Вказівники вулиць в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Родичі захисників "Азовсталі" беруть активну участь у ініціативі щодо перейменування одеських вулиць на честь українських загиблих Героїв. Так, вони назвали процес перейменування топонімів Одеси — саботажем міської ради.

Про це повідомили у Асоціації родин захисників "Азовсталі".

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Заява Асоціації

Згідно з повідомленням асоціації, перейменування саботується місцевою владою Одеси.

"Вказані пропозиції топонімічної комісії, яка створюється та контролюється мером Одеси Геннадієм Трухановим, є нічим іншим, ніж зневагою над пам'яттю полеглих Героїв України, оскільки зазначені вулиці є незначними та знаходяться у віддалених районах міста", — зазначено у повідомленні.

Також члени Асоціації запевняють, що родичі загиблих неодноразово письмово та публічно виступали проти такого перейменування, проте жодне зі звернень не отримало відповіді від міськради.

Вимоги Асоціації родин захисників

Асоціація родин захисників "Азовсталі" зазначає, що керівництво одеської міськради ігнорує винесення на обговорення перейменування певних вулиць, що нині мають назви на честь радянських військових та громадських діячів. А саме:

Жуковського на Віталія Блажко;

генерала Петрова на Дениса Максишко;

Посмітного на Євгенія Танцюри;

Черняховського на Артура Савельєва;

Гагаріна на Ігоря Бедзая.

Окрім того, родичі захисників вимагають від місцевої влади перейменування вул. Генерала Бочарова на Героя України Владислава Бувалкіна. Адже таке рішення в електронному голосуванні підтримали одесити.

"Ми в черговий раз звертаємо увагу суспільства на цинічний саботаж політики вшанування героїв та політики національної пам'яті в Одесі. І в черговий раз наполягаємо на тому, щоб мер Одеси Геннадій Труханов перестав займатись цинічними маніпуляціями та виконав свій обов'язок", — зазначено в повідомленні Асоціації.

Нагадаємо, що 21 лютого депутати не підтримали голосування щодо перейменувань понад 100 вулиць Одеси, які підпадають під закон про деколонізацію. Депутат Андрій Ваганов на сесії запропонував провести окреме голосування щодо перейменування вулиць на честь померлих Героїв України, аби не змінювати старі назви.

Також ми писали, що історико-топонімічна комісія Одеси рекомендує перейменувати декілька вулиць міста на честь видатних героїв України. Пропозиції отримали підтримку під час електронного обговорення серед місцевих мешканців, проте родичі загиблих невдоволені такими рекоменаціями.