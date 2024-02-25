В Одесі перейменують декілька вулиць — які саме

Вказівники вулиць. Фото: Новини.LIVE

Історико-топонімічна комісія Одеси рекомендує перейменувати декілька вулиць міста на честь видатних героїв України. Всього у списку зазначено чотири імені.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Які вулиці перейменують

Зокрема, вулицю Марії Демченко пропонується перейменувати на честь Дениса Максишка, а вулицю Якутську — Ігоря Бедзая. Крім того, рекомендовано перейменувати вулицю Махачкалінську на честь Віталія Блажка та вулицю Каманіна — Валерія Самофалова. В міськраді зазначили, що ці пропозиції отримали підтримку під час електронного обговорення серед місцевих мешканців.

На честь кого назвуть вулиці

Денис Максишко — старший лейтенант Збройних Сил України, був уродженцем міста Запоріжжя. У 2014 році він воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий Сектор" і пізніше служив у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Денис загинув 14 березня 2022 року під Миколаєвом.

Ігор Бедзай — полковник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, був уродженцем Миколаєва. Очолював 10 морську авіаційну бригаду і виконував важливі завдання з пошуково-рятувальної роботи. Ігор загинув 7 травня 2022 року під час виконання своїх обов'язків.

Віталій Блажко — майор, був старшим офіцером снайперської групи спецпризначення окремого загону "Азов". Він загинув 8 травня 2022 року під час оборонного бою в Маріуполі.

Валерій Самофалов — матрос 35-ї бригади морської піхоти, збив три ворожі гвинтокрили Мі-35 за допомогою ПЗРК "Ігла". Він загинув 18 березня 2022 року під час обстрілу ракетами казарми в Миколаєві.

Більше про декомунізацію в Одесі

Нагадаємо, депутати провалили голосування щодо перейменувань понад 100 вулиць Одеси, які підпадають під закон про деколонізацію. За рішенням міськради, було відхилено перейменування площі Льва Толстого та інших топонімів, названих на честь російських діячів.

Також ми писали, що за два роки в Одесі було знесено чотири пам’ятники — один із них самочинно, перейменовано один парк, два найбільші райони міста та десятки вулиць.