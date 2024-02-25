В Одессе переименуют несколько улиц — какие именно
Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендует переименовать несколько улиц в честь выдающихся героев Украины. Всего в списке указано четыре имени.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Какие улицы переименуют
В частности, улицу Марии Демченко предлагается переименовать в честь Дениса Максишко, а улицу Якутскую — Игоря Бедзая. Кроме того, рекомендовано переименовать улицу Махачкалинскую в честь Виталия Блажко и улицу Каманина — Валерия Самофалова. В горсовете отметили, что эти предложения получили поддержку в ходе электронного обсуждения местных жителей.
В честь кого назовут улицы
Денис Максишко — старший лейтенант Вооруженных Сил Украины, был уроженцем города Запорожья. В 2014 году он воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" и позже служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Денис погиб 14 марта 2022 под Николаевом.
Игорь Бедзай — полковник Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, был уроженцем Николаева. Возглавлял 10 морскую авиационную бригаду и выполнял важные задачи по поисково-спасательной работе. Игорь погиб 7 мая 2022 во время выполнения своих обязанностей.
Виталий Блажко — майор, был старшим офицером снайперской группы спецназначения отдельного отряда "Азов". Он погиб 8 мая 2022 во время оборонного боя в Мариуполе.
Валерий Самофалов — матрос 35-й бригады морской пехоты, сбил три вражеских вертолета Ми-35 с помощью ПЗРК "Игла". Он погиб 18 марта 2022 во время обстрела ракетами казармы в Николаеве.
Больше о декоммунизации в Одессе
Напомним, депутаты провалили голосование по переименованию более 100 улиц Одессы, подпадающих под закон о деколонизации. По решению горсовета было отклонено переименование площади Льва Толстого и других топонимов, названных в честь российских деятелей.
Также мы писали, что за два года в Одессе были снесены четыре памятника — один из них самочинно, переименован один парк, два крупнейших района города и десятки улиц.
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