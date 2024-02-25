Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе переименуют несколько улиц — какие именно arrow

В Одессе переименуют несколько улиц — какие именно

25 февраля 2024 17:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе переименуют несколько улиц — какие именно
Указатели улиц. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендует переименовать несколько улиц в честь выдающихся героев Украины. Всего в списке указано четыре имени.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Какие улицы переименуют

В частности, улицу Марии Демченко предлагается переименовать в честь Дениса Максишко, а улицу Якутскую — Игоря Бедзая. Кроме того, рекомендовано переименовать улицу Махачкалинскую в честь Виталия Блажко и улицу Каманина — Валерия Самофалова. В горсовете отметили, что эти предложения получили поддержку в ходе электронного обсуждения местных жителей.

В честь кого назовут улицы

Денис Максишко — старший лейтенант Вооруженных Сил Украины, был уроженцем города Запорожья. В 2014 году он воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор" и позже служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Денис погиб 14 марта 2022 под Николаевом.

Игорь Бедзай — полковник Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, был уроженцем Николаева. Возглавлял 10 морскую авиационную бригаду и выполнял важные задачи по поисково-спасательной работе. Игорь погиб 7 мая 2022 во время выполнения своих обязанностей.

Виталий Блажко — майор, был старшим офицером снайперской группы спецназначения отдельного отряда "Азов". Он погиб 8 мая 2022 во время оборонного боя в Мариуполе.

Валерий Самофалов — матрос 35-й бригады морской пехоты, сбил три вражеских вертолета Ми-35 с помощью ПЗРК "Игла". Он погиб 18 марта 2022 во время обстрела ракетами казармы в Николаеве.

Больше о декоммунизации в Одессе

Напомним, депутаты провалили голосование по переименованию более 100 улиц Одессы, подпадающих под закон о деколонизации. По решению горсовета было отклонено переименование площади Льва Толстого и других топонимов, названных в честь российских деятелей.

Также мы писали, что за два года в Одессе были снесены четыре памятника — один из них самочинно, переименован один парк, два крупнейших района города и десятки улиц.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Герой Украины
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме