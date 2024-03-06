Переименование улиц Одессы — Ассоциация семей защитников "Азовстали" сделала заявление

Указатели улиц в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Родственники защитников "Азовстали" недовольны процессом переименования улиц в Одессе. В Ассоциации не согласны с решениями власти и требуют большего уважения к погибшим военным.

Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников "Азовстали" .

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Заявление Ассоциации

Местные власти саботируют переименование улиц в Одессе и не прислушиваются к пожеланиям родственников защитников "Азовстали".

"Указанные предложения топонимической комиссии, которая создается и контролируется мэром Одессы Геннадием Трухановым, не что иное, чем пренебрежение памятью павших Героев Украины, поскольку указанные улицы незначительны и находятся в отдаленных районах города" , — говорится в сообщении.

Также члены Ассоциации уверяют, что родственники погибших неоднократно письменно и публично выступали против такого переименования, однако ни одно из обращений не получило ответа от горсовета.

Требования Ассоциации семей защитников

Ассоциация семей защитников "Азовстали" отмечает, что руководство одесского горсовета игнорирует вынесение на обсуждение переименования определенных улиц, ныне получивших название в честь советских военных и общественных деятелей. А именно:

Жуковского на Виталия Блажко;

генерала Петрова на Дениса Максишко;

Посмитного на Евгения Танцуры;

Черняховского на Артура Савельева;

Гагарина на Игоря Бедзая.

Кроме того, родственники защитников требуют от местных властей переименования ул. Генерала Бочарова Героя Украины Владислава Бувалкина. Ведь такое решение в электронном голосовании поддержали одесситы.

"Мы в очередной раз обращаем внимание общества на циничный саботаж политики чествования героев и политики национальной памяти в Одессе. И в очередной раз настаиваем на том, чтобы мэр Одессы Геннадий Труханов перестал заниматься циничными манипуляциями и выполнил свой долг", — отмечено в уведомлении Ассоциации.

Напомним, что 21 февраля депутаты не поддержали голосование по переименованию более 100 улиц Одессы, подпадающих под закон о деколонизации. Депутат Андрей Ваганов на сессии предложил провести отдельное голосование по переименованию улиц в честь умерших Героев Украины, чтобы не менять старые названия.

Также писали, что историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендует переименовать несколько улиц города в честь выдающихся героев Украины. Предложения получили поддержку во время электронного обсуждения среди местных жителей, однако родственники погибших недовольны подобными рекомендациями.