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В Одесі перейменували вулицю Кибальчича — на честь кого нова назва

2 червня 2024 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі перейменували вулицю Кибальчича — на честь кого нова назва
Вулиця Кибальчича в Одесі. Фото: скриншот з google.maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Що відомо про скульптора

Скульптор приїхав до Одеси у віці 53 років у 1869 році й залишив місту багату архітектурну та культурну спадщину. Серед його робіт — скульптури Меркурія і Церери, а також композиція "День і Ніч" на будівлі Одеської міської ради. В музеях Одеси зберігаються інші роботи Іоріні: погруддя Франца Моранді та бюст Маразлі. 

В Одесі перейменували вулицю Кибальчича — на честь кого нова назва - фото 1
Італійський скульптор Луїджі Іоріні. Фото: ОМР

Смерть скульптора 

Відомо, що Луїджі Іоріні помер в Одесі й похований на Другому християнському кладовищі. Після його смерті скульптор Борис Едуардс, на честь якого також перейменовано вулицю Писарєва, ініціював стипендію імені Іоріні. Вона виплачувалася талановитим учням школи до 1917 року.

В Одесі перейменували вулицю Кибальчича — на честь кого нова назва - фото 2
Композиція "День і Ніч" на будівлі Одеської міської ради. Фото: ОМР

Більше про декомунізацію в Одесі

Нагадаємо, в Одесі відбулося урочисте відкриття нової Європейської площі у самому серці міста — замість Катерининської. Таким чином, південна пальміра продовжує процес деколонізації та позбавляється від імперських символів. 

Також ми писали, що пам'ятник Воронцову в Одесі є спірною спорудою в реаліях сьогодення. Неодноразово суспільство порушувало питання щодо його демонтажу, проте у порядку денному це питання наразі не стоїть. Водночас в інституті пам'яті мають однозначну думку щодо демонтажу пам'ятника.

Додамо, місто Южне поки не перейменовуватимуть у Порт-Аненталь. Таке рішення пов’язано з незадоволенням новою назвою серед місцевих мешканців. 

декомунізація
перейменування
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
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