В Одесі перейменували вулицю Кибальчича — на честь кого нова назва

Вулиця Кибальчича в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

В Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Що відомо про скульптора

Скульптор приїхав до Одеси у віці 53 років у 1869 році й залишив місту багату архітектурну та культурну спадщину. Серед його робіт — скульптури Меркурія і Церери, а також композиція "День і Ніч" на будівлі Одеської міської ради. В музеях Одеси зберігаються інші роботи Іоріні: погруддя Франца Моранді та бюст Маразлі.

Італійський скульптор Луїджі Іоріні. Фото: ОМР

Смерть скульптора

Відомо, що Луїджі Іоріні помер в Одесі й похований на Другому християнському кладовищі. Після його смерті скульптор Борис Едуардс, на честь якого також перейменовано вулицю Писарєва, ініціював стипендію імені Іоріні. Вона виплачувалася талановитим учням школи до 1917 року.

Композиція "День і Ніч" на будівлі Одеської міської ради. Фото: ОМР

Більше про декомунізацію в Одесі

Нагадаємо, в Одесі відбулося урочисте відкриття нової Європейської площі у самому серці міста — замість Катерининської. Таким чином, південна пальміра продовжує процес деколонізації та позбавляється від імперських символів.

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