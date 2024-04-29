Скандал із погруддям військового в Одесі — що насправді ухвалила комісія

Меморіал Загиблим воїнам в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі стався скандал за участю Історико-топонімічної комісії, члени якої не дали дозвіл на встановлення погруддя полеглого героя України Віталія Скакуна. Однак у міській раді повідомляють, що на це є об'єктивні причини та для майбутнього пам'ятнику вже визначили більш відповідне місце розташування.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE повідомив депутат Одеської міської ради та член Одеської Історико-топонімічної комісії Петро Обухов.

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Чому відмовили у дозволі

Комісія не дала дозволу на встановлення бюсту Віталія Скакуна, який підірвав міст разом з собою, щоб зупинити російських загарбників. Спочатку споруду хотіли розмістити на Алеї ВМС у парку Перемоги. За словами Петра Обухова, узгодження встановлення одного бюсту на Алеї може призвести до того, що алея в одеському дендропарку Перемоги може перетворитися суто на алею пам'ятників. На думку депутата, таке місце не підходить для встановлення пам'ятників на честь полеглих захисників України.

"Це дендропарк, тут гуляють з дітьми та тваринами. Не хотілося, щоб пам'ятники якось псували. Саме тому було прийнято альтернативне рішення", — прокоментував депутат.

Погруддя, яке мали встановити. Фото: В'ячеслав Аброськін

Де встановлять пам'ятники на честь Захисників України

Депутат повідомив, що наразі розглядається можливість встановлення бюсту Віталія Скакуна у парку Слави та Волі, що розміщується навколо будівлі Одеської Обласної військової адміністрації. Саме тут буде розташований меморіал на честь загиблих захисників України.

"У нас є парк Слави та Волі біля будівлі обласної адміністрації, який буде і надалі розроблятись. Там буде алея з пам'ятниками. І було прийнято рішення, що саме на цій алеї і буде встановлений бюст Віталя Скакуна", — зазначив Петро Обухов.

Петро Обухов про відхилення ініціативи встановлення погруддя Віталія Скакуна. Фото: Новини.LIVE

Також він додав, що окрім пам'ятників, у сквері Слави та Волі планується й меморіальна стіна з іменами усіх Захисників України. Щодо часових меж, депутат наголосив, що це складне питання, адже усе залежить від бюджету міста. На будівництво меморіалів у парку потрібно чимало грошей, проте в Одесі є багато напрямків, де кошти б знадобились більше.

"Наразі закінчують робити алею, але це — питання грошей. Важливішим є видатки на ЗСУ та інші потреби регіону, тому невідомо, чи залишаться кошти на будівництво парку", — прокоментував він.

Плани щодо парку Шевченка

Також Петро Обухов зазначив, що може статись й переосмислення алеї у парку Шевченка. За словами депутата, можливий й розвиток подій, за яким меморіал на честь ветеранів Другої Світової доповнять пам'ятниками на честь загиблих Героїв саме за час повномасштабного вторгнення.

"Колись ми прийдемо до того, аби переосмислити алею у парку Шевченка, яка веде до пам'ятника Невідомому матросові. Там вже прибрали споруди міст-героїв — немає більше у парку Москви та Ленінграду. Зважаючи на те, що події Другої Світової війни від нас відходять, можливо, буде доречно переосмислити цю територію", — прокоментував Петро Обухов.



Пам'ятник Невідомому матросові в Одесі. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, що погруддя Віталія Скакуна мали встановити на Алеї ВМС України в парку Перемоги за клопотанням очільника ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи. Проте Історико-топонімічна комісія Одеси цього року відхилила ініціативу, що викликало обурення та розчарування у військових.

Також ми писали, що одеське управління капбудівництва оголосило тендер на продовження будівництва меморіалу загиблим воїнам біля облради. Зауважимо, що початок будівництва меморіалу відбувся ще до повномасштабного вторгнення на Канатній, поруч із будівлею адміністрації. Загалом на нього планували витратити 190 мільйонів.