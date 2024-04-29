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Скандал с бюстом военного в Одессе — что на самом деле приняла комиссия

29 апреля 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Скандал с бюстом военного в Одессе — что на самом деле приняла комиссия
Мемориал погибшим воинам в Одессе. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе произошел скандал с участием Историко-топонимической комиссии, члены которой не дали разрешение на установление бюста павшего героя Украины Виталия Скакуна. Однако в городском совете сообщают, что на это есть объективные причины и для будущего памятника уже определили более подходящее месторасположение.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE сообщил депутат Одесского городского совета и член Одесской историко-топонимической комиссии Петр Обухов.
 

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Почему отказали в разрешении

Комиссия не дала разрешения на установку бюста Виталия Скакуна, взорвавшего мост вместе с собой, чтобы остановить российских захватчиков. Сначала постройку хотели разместить на Аллее ВМС в парке Перемоги. По словам Петра Обухова, согласование установления одного бюста на Аллее может привести к тому, что аллея в одесском дендропарке Победы может превратиться чисто в аллею памятников. По мнению депутата, такое место не подходит для установки памятников в честь павших защитников Украины.

"Это дендропарк, здесь гуляют с детьми и животными. Не хотелось, чтобы памятники как-то портили. Именно поэтому было принято альтернативное решение", — прокомментировал депутат.

Бюст Виталия Скакуна
Бюст, который должны были установить. Фото: Вячеслав Аброськин

Где установят памятники в честь Защитников Украины

Депутат сообщил, что сейчас рассматривается возможность установки бюста Виталия Скакуна в парке Славы и Воли, который находится вокруг здания Одесской Областной военной администрации. Именно здесь будет находиться мемориал в честь погибших защитников Украины.

"У нас есть парк Славы и Воли возле здания областной администрации, которое будет и дальше разрабатываться. Там будет аллея с памятниками. И было принято решение, что именно на этой аллее и будет установлен бюст Виталия Скакуна", — отметил Петр Обухов.

Петр Обухов объяснил причину, почему не разрешили установить бюст Виталия Скакуна
Петр Обухов об отклонении инициативы по установлению бюста Виталия Скакуна. Фото: Новини.LIVE

Также он добавил, что, кроме памятников, в сквере Славы и Воли планируется и мемориальная стена с именами всех Защитников Украины. Относительно временных границ депутат отметил, что это сложный вопрос, ведь все зависит от бюджета города. На строительство мемориалов в парке нужно немало денег, однако в Одессе есть много направлений, где средства понадобились бы больше.

"Сейчас заканчивают делать аллею, но это — вопрос денег. Важнее расходы на ВСУ и другие потребности региона, поэтому неизвестно, останутся ли средства на строительство парка", — прокомментировал он.

Планы по парку Шевченко

Также Петр Обухов отметил, что может произойти и переосмысление аллеи в парке Шевченко. По словам депутата, возможно развитие событий, по которому мемориал в честь ветеранов Второй Мировой дополнят памятниками в честь погибших Героев именно за время полномасштабного вторжения.

"Когда-то мы придем к тому, чтобы переосмыслить аллею в парке Шевченко, которая ведет к памятнику Неизвестному матросу. Там уже убрали постройки городов-героев — нет больше в парке Москвы и Ленинграда. Учитывая, что события Второй Мировой войны от нас отходят, возможно, будет уместно переосмыслить эту территорию", — прокомментировал Петр Обухов.

Памятник неизвестному матросу (Одесса).
Памятник Неизвестному матросу в Одессе. Фото: Википедия

Напомним, что бюст Виталия Скакуна должны были установить на Аллее ВМС Украины в парке Победы по ходатайству главы ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы. Однако историко-топонимическая комиссия Одессы в этом году отклонила инициативу, что вызвало возмущение и разочарование у военных.

Также мы писали, что одесское управление капстроительства объявило тендер о продолжении строительства мемориала погибшим воинам возле облсовета. Отметим, что начало строительства мемориала произошло еще до полномасштабного вторжения на Канатной, рядом со зданием администрации. В общей сложности на него планировали потратить 190 миллионов.

Одесса
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