Топонімічна комісія в Одесі опинилася в центрі скандалу через погруддя Герою України

Засідання колегії в Одесі. Фото: В'ячеслав Аброськін

Історико-топонімічна комісія Одеси 28 березня цього року відхилила ініціативу щодо встановлення погруддя Віталія Скакуна, який підірвав міст, щоб зупинити російських загарбників. Таке рішення викликало обурення та розчарування у військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ, ексректор Одеського університету МВС В'ячеслав Аброськін.

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Допис В'ячеслава Аброськіна. Фото: скриншот

Чому не встановили погруддя

В'ячеслав Аброськін зауважив, що погруддя з білого мармуру за кошти волонтерів та небайдужих простих людей уже було виготовлено. Його мали встановити на Алеї ВМС України в парку Перемоги за клопотанням очільника ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи.

"На жаль, ані подвиг Героя, ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи / аргументи військових моряків вельмишановних "членів" комісії не вразили й тому відмовлено", — пояснив військовий.

Погруддя, яке мали встановити. Фото: В'ячеслав Аброськін

Своєю чергою, одеський історик Олексій Бабич, який є членом історико-топонімічної комісії в коментарі під дописом повідомив, що насправді погруддя встановлять. Проте виберуть для нього інше місце, адже в дендропарку багато саме розважальних локацій.

"Вибачте, на комісії не було відмовлено. Комісія проголосувала позитивно. Було запропоновано підібрати інше місце для того, щоб цей перший бюст був початком алеї героїв. Вона має зʼявитися біла головного меморіалу на проспекті Гагаріна. Це все було доведено до представників ВМС", — написав він.

Коментар Олександра Бабіча. Фото: скриншот

На що офіцер ЗСУ В'ячеслав Аброськін обурливо написав, що колегію не може зрозуміти. Та попри війну, яка триває уже понад 10 років в Одесі до цього часу є російські топоніми.

"На жаль, але Вас тяжко зрозуміти: Ви й за, і проти. В Одесі так само не зʼявилась вулиця вбитого поліцейського Сергія Пригаріна, зате продовжує існувати вулиця Шмідта", — написав військовий.

Коментар В'ячеслава Аброськіна. Фото: скриншот

Варто додати, що під дописом В'ячеслав Аброськіна досить багато негативних коментарів на адресу топонімічної комісії. Люди обурені зокрема "в’ялій" декомунізації в Одесі.

Обурливі коментарі під дописам. Фото: скриншот

Дискусія під дописом. Фото: скриншот

Хто такий Віталій Скакун

Віталій Скакун — сапер 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї бригади імені М. Остроградського. На початку повномасштабного вторгнення він вчинив героїчний вчинок, підірвавши Генічеський міст, щоб зупинити ворога.

Віталій Скакун, останні слова його були: "Відходь, я підірву міст разом із собою!.." Фото: Аrmyinform

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