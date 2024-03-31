Скандал в Одеській мерії через перейменування Пушкінської, Буніна та Жуковського

Одеська мерія. Фото: ОМР

Чергове засідання історико-топонімічної комісії Одеської міської ради перетворилося на справжній політичний ринг. Колегія намагалась перейменувати три центральні вулиці міста.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Перейменування вулиць в Одесі

Ініціатива перейменування вулиць Пушкінської, Буніна та Жуковського спричинила бурхливу дискусію серед членів комісії. Ідея виникла уже під час засідання. Її автор, краєзнавець Олександр Бабич. Він запропонував повернути історичні назви цим вулицям, що спровокувало активні дебати: одні підтримували, інші — виступали проти.

Департамент культури проти

Під час засідання, директор міського департаменту культури Іван Ліптуга виступив проти перейменувань у центрі міста. Він посилався на можливе порушення охоронного статусу ЮНЕСКО. Однак цю думку не поділили інші члени комісії, які виступають за споконвічні назви. У підсумку було вирішено винести обговорення на окреме засідання.

Декомунізація Одеси

Нагадаємо, мер Одеси, 25 березня, підписав розпорядження про перейменування п'яти вулиць міста. Так, нові назви були обрані на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України".

Також ми писали, що з початком повномасштабного російського вторгнення в Україні почалося активне демонтування пам'яток. Крім пам'ятників радянського періоду, влада розпочала зносити також монументи, присвячені різним діячам російської культури. За два роки в Одесі було знесено чотири пам’ятники — один із них самочинно, перейменовано один парк, два найбільші райони міста та десятки вулиць.