Скандал в Одесской мэрии из-за переименования улиц Пушкинской, Бунина и Жуковского

Одесская мэрия. Фото: ОМР

Очередное заседание историко-топонимической комиссии Одесского городского совета превратилось в настоящий политический ринг. Коллегия пыталась переименовать три центральных улицы города.

Об этом пишут местные СМИ.

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Переименование улиц в Одессе

Инициатива переименования улиц Пушкинской, Бунина и Жуковского повлекла за собой бурную дискуссию среди членов комиссии. Идея возникла уже во время заседания. Ее автор, краевед Александр Бабич. Он предложил вернуть исторические названия этим улицам, что спровоцировало активные дебаты: одни поддерживали, другие выступали против.

Департамент культуры против

Во время заседания директор городского департамента культуры Иван Липтуга выступил против переименований в центре города. Он ссылался на возможное нарушение охранного статуса ЮНЕСКО. Однако это мнение не поделили другие члены комиссии, выступающие за исконные названия. В результате было решено вынести обсуждение на отдельное заседание.

Декоммунизация Одессы

Напомним, мэр Одессы 25 марта подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Да, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".

Также мы писали, что с началом полномасштабного российского вторжения в Украину началось активное демонтирование памятников. Помимо памятников советского периода власти начали сносить также монументы, посвященные различным деятелям русской культуры. За два года в Одессе были снесены четыре памятника — один из них самочинно, переименован один парк, два крупнейших района города и десятки улиц.