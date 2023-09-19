В Одесі розширять охоронну зону ЮНЕСКО: нові межі

Оперний театр в Одесі. Фото: pixabay

Під час 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка відбулася в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), було оголошено про розширення меж об'єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси". Українська делегація активно підтримувала цю ініціативу, яка стала важливим кроком для збереження і відновлення культурної спадщини міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Розширення межі охорони ЮНЕСКО

На початку цього літа Україна відправила пропозиції щодо розширення меж "Історичного центру Одеси" до Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ці пропозиції були розроблені з врахуванням рішень науково-методичної ради Міністерства культури та інформаційної політики України. За цими пропозиціями межі об'єкта всесвітньої спадщини мали бути розширені до вулиць Торгової, Ковальської, Успенської та Лідерсівського бульвару.

Проте експерти Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС), що мають великий вплив на рішення ЮНЕСКО, настоювали на ще більшому розширенні меж "Історичного центру Одеси". Вони визначили межу за Історико-архітектурним опорним планом 2008 року та Генеральним планом Одеси 2015 року, яка проходить по вулицях Старопортофранківській, Пантелеймонівській, Леонтовича та Лідерсівському бульвару.

"Зона основного об’єкта ЮНЕСКО має бути розширена до кордонів комплексної охоронної зони, яка проходить в Одесі по вулиці Пантелемонівській і вулиці Старопортофранківській. Під час наших консультацій з представниками ЮНЕСКО та інших консультативних органів ІКОМОС настояло, щоб ця зона відповідала комплексній охоронній зоні", — зазначив директор міського Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

Нагадаємо, ЮНЕСКО внесла Одеську обсерваторію до Міжнародного списку цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Відтепер міжнародна організація відповідатиме за пошкодження пам'ятки у випадку чергової атаки Росії.