В Одессе расширят охранную зону ЮНЕСКО: новые границы

Оперный театр в Одессе. Фото: pixabay

Во время 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), было объявлено о расширении границ объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы". Украинская делегация активно поддерживала эту инициативу, которая стала важным шагом по сохранению и восстановлению культурного наследия города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Расширение границы охраны ЮНЕСКО

В начале этого лета Украина отправила предложения по расширению границ "Исторического центра Одессы" в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти предложения разработаны с учетом решений научно-методического совета Министерства культуры и информационной политики Украины. По этим предложениям границы объекта всемирного наследия должны были быть расширены до улиц Торговой, Ковальской, Успенской и Лидерсовского бульвара.

Тем не менее эксперты Международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС), оказывающие большое влияние на решения ЮНЕСКО, настаивали на еще большем расширении границ "Исторического центра Одессы". Они определили границу по Историко-архитектурному опорному плану 2008 года и Генеральному плану Одессы 2015 года, которая проходит по улицам Старопортофранковской, Пантелеймоновской, Леонтовича и Лидерсовского бульвара.

"Зона основного объекта ЮНЕСКО должна быть расширена до границ комплексной охранной зоны, которая проходит в Одессе по улице Пантелемоновской и Старопортофранковской. Во время наших консультаций с представителями ЮНЕСКО и других консультативных органов ИКОМОС настояло, чтобы эта зона отвечала комплексной охранной зоне", — отметил директор городского Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

Напомним, ЮНЕСКО внесла Одесскую обсерваторию в Международный список ценностей, находящихся под усиленной защитой. Теперь международная организация будет отвечать за повреждение памятника в случае очередной атаки России.