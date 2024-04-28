Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины

Заседание коллегии в Одессе. Фото: Вячеслав Аброськин

Историко-топонимическая комиссия Одессы 28 марта этого года отклонила инициативу по установлению бюста Виталия Скакуна, взорвавшего мост, чтобы остановить российских захватчиков. Такое решение вызвало негодование и разочарование у военных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, экс-ректор Одесского университета МВД Вячеслав Аброскин.

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Сообщение Вячеслава Аброськина. Фото: скриншот

Почему не установили бюст

Вячеслав Аброськин отметил, что бюст из белого мрамора за средства волонтеров и неравнодушных простых людей уже был изготовлен. Его должны были установить на Аллее ВМС Украины в парке Победы по ходатайству главы ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы.

"К сожалению, ни подвиг Героя, ни понимание значимости для будущих поколений, ни выступления/аргументы военных моряков многоуважаемых "членов" комиссии не поразили и потому отказано", — пояснил военный.

Бюст, который должны были установить. Фото: Вячеслав Аброськин

В свою очередь, одесский историк Алексей Бабич, который является членом историко-топонимической комиссии в комментарии под сообщением, сообщил, что на самом деле бюст установят. Однако выберут для него другое место, ведь в дендропарке много развлекательных локаций.

"Извините, на комиссии не было отказано. Комиссия проголосовала положительно. Было предложено подобрать другое место для того, чтобы этот первый бюст был началом аллеи героев. Она должна появиться белая главного мемориала на проспекте Гагарина. Это все было доведено до представителей ВМС", — написал он.

Комментарий Александра Бабича. Фото: скриншот

На что офицер ВСУ Вячеслав Аброскин возмутительно написал, что коллегию не может понять. Но, несмотря на войну, которая продолжается уже более 10 лет, в Одессе до сих пор есть российские топонимы.

"К сожалению, Вас трудно понять: Вы и за, и против. В Одессе так же не появилась улица убитого полицейского Сергея Пригарина, зато продолжает существовать улица Шмидта", — написал военный.

Комментарий Вячеслава Аброськина. Фото: скриншот

Следует добавить, что под сообщением Вячеслав Аброськина достаточно много негативных комментариев в адрес топонимической комиссии. Люди возмущены в частности "вялой" декоммунизации в Одессе.

Возмутительные комментарии под сообщения. Фото: скриншот

Дискуссия под сообщением. Фото: скриншот

Кто такой Виталий Скакун

Виталий Скакун — сапер 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й бригады имени М. Остроградского. В начале полномасштабного вторжения он совершил героический поступок, взорвав Генический мост, чтобы остановить врага.

Виталий Скакун, последние слова его были: "Уходи, я взорву мост вместе с собой!.." Фото: Аrmyinform

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