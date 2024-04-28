Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины arrow

Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины

28 апреля 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины
Заседание коллегии в Одессе. Фото: Вячеслав Аброськин
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Историко-топонимическая комиссия Одессы 28 марта этого года отклонила инициативу по установлению бюста Виталия Скакуна, взорвавшего мост, чтобы остановить российских захватчиков. Такое решение вызвало негодование и разочарование у военных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, экс-ректор Одесского университета МВД Вячеслав Аброскин.

Читайте также:
Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины - фото 1
Сообщение Вячеслава Аброськина. Фото: скриншот

Почему не установили бюст

Вячеслав Аброськин отметил, что бюст из белого мрамора за средства волонтеров и неравнодушных простых людей уже был изготовлен. Его должны были установить на Аллее ВМС Украины в парке Победы по ходатайству главы ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы.

"К сожалению, ни подвиг Героя, ни понимание значимости для будущих поколений, ни выступления/аргументы военных моряков многоуважаемых "членов" комиссии не поразили и потому отказано", — пояснил военный.

Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины - фото 2
Бюст, который должны были установить. Фото: Вячеслав Аброськин

В свою очередь, одесский историк Алексей Бабич, который является членом историко-топонимической комиссии в комментарии под сообщением, сообщил, что на самом деле бюст установят. Однако выберут для него другое место, ведь в дендропарке много развлекательных локаций.

"Извините, на комиссии не было отказано. Комиссия проголосовала положительно. Было предложено подобрать другое место для того, чтобы этот первый бюст был началом аллеи героев. Она должна появиться белая главного мемориала на проспекте Гагарина. Это все было доведено до представителей ВМС", — написал он.

Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины - фото 2
Комментарий Александра Бабича. Фото: скриншот

На что офицер ВСУ Вячеслав Аброскин возмутительно написал, что коллегию не может понять. Но, несмотря на войну, которая продолжается уже более 10 лет, в Одессе до сих пор есть российские топонимы.

"К сожалению, Вас трудно понять: Вы и за, и против. В Одессе так же не появилась улица убитого полицейского Сергея Пригарина, зато продолжает существовать улица Шмидта", — написал военный.

Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины - фото 2
Комментарий Вячеслава Аброськина. Фото: скриншот

Следует добавить, что под сообщением Вячеслав Аброськина достаточно много негативных комментариев в адрес топонимической комиссии. Люди возмущены в частности "вялой" декоммунизации в Одессе.

Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины - фото 4
Возмутительные комментарии под сообщения. Фото: скриншот
Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины - фото 5
Дискуссия под сообщением. Фото: скриншот

Кто такой Виталий Скакун

Виталий Скакун — сапер 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й бригады имени М. Остроградского. В начале полномасштабного вторжения он совершил героический поступок, взорвав Генический мост, чтобы остановить врага.

Топонимическая комиссия в Одессе оказалась в центре скандала из-за бюста Герою Украины - фото 6
Виталий Скакун, последние слова его были: "Уходи, я взорву мост вместе с собой!.." Фото: Аrmyinform

Напомним, вчера мы писали, что город Южный пока не будут переименовываться в Порт-Аненталь. Такое решение связано с недовольством новым названием среди местных жителей. Теперь народный депутат от этого населенного пункта срочно уезжает из Киева в Одесскую область, чтобы договориться с людьми о новом названии.

Одесса
скандал
Одесская область
декоммунизация
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри