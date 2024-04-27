Місто Южне на Одещині знову передумали перейменовувати — чому

Стелла на в'їзді до Южного. Фото: фотоколаж

Місто Южне поки не перейменовуватимуть у Порт-Аненталь. Таке рішення пов’язано з незадоволенням новою назвою серед місцевих мешканців.

Про це в інтерв’ю "7 каналу" заявив народний депутат обраний від міста Южне Степан Чернявський.

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"До мене звернулися мої виборці з громади Южного, які не задоволені цією назвою, я втрутився у цей процес. Наступного тижня їду до міста поговорити із жителями, депутатами. Будемо разом визначатися з тією назвою, яка імпонуватиме більшість населення міста", — зазначив народний обранець.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Степан Чернявський. Фото: офіційний сайт партії

Перейменування міста Южне

Нагадаємо, місто Южне намагаються перейменувати уже не вперше. Перша запропонована назва була Південне. Та така назва не влаштувала місцевих мешканців, і згодом депутати міськради під час сесії вирішили звернутися до Національної комісії зі стандарту держмови з проханням виключити місто з переліку на перейменування. Не дочекавшись пропозицій, профільний комітет Верховної Ради вирішив назвати місто Порт-Аненталь.

Інші перейменування на Одещині

Нагадаємо, село Надеждівка, що в Одеській області, вирішили перейменувати на Шампань. Таке рішення затвердив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Ми також повідомляли, що депутати Одеської міської ради прийняли рішення про перейменування понад 100 вулиць міста, які були названі в основному на честь радянських або російських діячів. Проте деякі вулиці та сквери залишили свою назву, і їх долю будуть вирішувати особисто або мер Одеси, або голова Одеської ОВА.

Додамо, в Одесі завершилося онлайн-голосування за перейменування 14 об'єктів топоніміки у трьох районах міста. Жителі підтримали всі запропоновані назви, проте стосовно деяких були "суперечки".