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Порт-Аненталя не будет — в Одесской области снова будут выбирать новое название городу Южное

27 апреля 2024 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Город Южный в Одесской области снова передумали переименовывать — почему
Стелла на въезде в Южный. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Город Южный пока не будут переименовываться в Порт-Аненталь. Такое решение связано с недовольством новым названием среди местных жителей.

Об этом в интервью "7 каналу" заявил народный депутат избранный от города Южный Степан Чернявский.

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"Ко мне обратились мои избиратели из общины Южного, которые не удовлетворены этим названием, я вмешался в этот процесс. На следующей неделе еду в город поговорить с жителями, депутатами. Будем вместе определяться с тем названием, которое будет импонировать большинству населения города", — отметил народный избранник.

Степан Чернявский – народный депутат Украины. Фото: sluga-narodu.com
Народный депутат от партии "Слуга народа" Степан Чернявский. Фото: официальный сайт партии

Переименование города Южное

Напомним, город Южный пытаются переименовать уже не в первый раз. Первое предложенное название было Южное. Но такое название не устроило местных жителей, и впоследствии депутаты горсовета во время сессии решили обратиться в Национальную комиссию по стандарту госязыка с просьбой исключить город из перечня на переименование. Не дождавшись предложений, профильный комитет Верховной Рады решил назвать город Порт-Аненталь.

Другие переименования в Одесской области

Напомним, село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Мы также сообщали, что депутаты Одесского городского совета приняли решение о переименовании более 100 улиц города, названные в основном в честь советских или российских деятелей. Однако некоторые улицы и скверы оставили свое название, и их судьбу будут решать лично либо мэр Одессы, либо глава Одесской ОВА.

В Одессе завершилось онлайн-голосование за переименование 14 объектов топонимики в трех районах города. Жители поддержали все предложенные названия, однако по отношению к некоторым были "споры".

Одесса
Одесская область
декоммунизация
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