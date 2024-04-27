Город Южный в Одесской области снова передумали переименовывать — почему

Стелла на въезде в Южный. Фото: фотоколлаж

Город Южный пока не будут переименовываться в Порт-Аненталь. Такое решение связано с недовольством новым названием среди местных жителей.

Об этом в интервью "7 каналу" заявил народный депутат избранный от города Южный Степан Чернявский.

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"Ко мне обратились мои избиратели из общины Южного, которые не удовлетворены этим названием, я вмешался в этот процесс. На следующей неделе еду в город поговорить с жителями, депутатами. Будем вместе определяться с тем названием, которое будет импонировать большинству населения города", — отметил народный избранник.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Степан Чернявский. Фото: официальный сайт партии

Переименование города Южное

Напомним, город Южный пытаются переименовать уже не в первый раз. Первое предложенное название было Южное. Но такое название не устроило местных жителей, и впоследствии депутаты горсовета во время сессии решили обратиться в Национальную комиссию по стандарту госязыка с просьбой исключить город из перечня на переименование. Не дождавшись предложений, профильный комитет Верховной Рады решил назвать город Порт-Аненталь.

Другие переименования в Одесской области

Напомним, село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Мы также сообщали, что депутаты Одесского городского совета приняли решение о переименовании более 100 улиц города, названные в основном в честь советских или российских деятелей. Однако некоторые улицы и скверы оставили свое название, и их судьбу будут решать лично либо мэр Одессы, либо глава Одесской ОВА.

В Одессе завершилось онлайн-голосование за переименование 14 объектов топонимики в трех районах города. Жители поддержали все предложенные названия, однако по отношению к некоторым были "споры".