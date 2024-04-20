В порту Південний росіяни поцілили в резервуари з олією — тривають пожежі

Пожежа в порту Південний. Фото: Мінінфраструктури

Вдень 19 квітня, внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти припортової інфраструктури в Одеській області. Влучання ракет призвело до руйнування резервуарів, в яких містилась рослинна олія, та її загоряння.

Про це повідомили в Державній екологічній службі Південно-Західного округу.

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Пожежі тривають

У відомстві зазначили, що наразі на місці влучання ще тривають пожежі. Сума збитків екології буде відома згодом.

"Сьогодні фахівці інспекції отримали дозвіл для допуску на територію, проводять всі необхідні обстеження, надалі будуть розраховані збитки", — написали екологи.

Влучання в порт Південний: що відомо

Вчора надвечір окупанти ракетою атакували два термінали в порту Південний та пошкодили сховища з продукцією. Вантаж був призначений для експорту в Азію та Африку. Один з терміналів належить відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка інвестувала понад 300 мільйонів доларів в Україну з 2004 року та створила майже 1000 робочих місць.

Нагадаємо, російські війська продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував регіон керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, що припортову інфраструктуру Одещини Росія обстрілювала понад 200 разів за період повномасштабного вторгнення.

Додамо, останній тиждень приніс скорочення кількості вагонів з зерном, які щоденно вивантажуються у портах Великої Одеси.